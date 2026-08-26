ЛДПР подала иск об отмене регистрации «Яблока» на выборах в Свердловской области
Партия ЛДПР хочет снять список «Яблока» на выборах в Законодательное собрание Свердловской области, подав соответствующий иск. Текст искового заявления имеется в распоряжении «Ведомостей».
ЛДПР требует снять кандидатов по единому избирательному округу. Судебное заседание пройдет утром 28 августа.
Среди претензий в иске – ведение агитации в запрещенных в России соцсетях, говорится в документе. В том числе, в Instagram и Facebook (обе соцсети принадлежат Meta, которая считается экстремистской и запрещена в России).
В ЛДПР считают, что использование заблокированных соцсетей для агитации нарушает ст. 56 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (Nº 67-Ф3). Согласно п. 1.2 ст. 56 закона, не допускается проведение кандидатами предвыборной агитации с использованием интернет-ресурсов, доступ к которым ограничен в России.
Также представители ЛДПР усмотрели в действиях «Яблока» злоупотребление свободой массовой информации (п. 1.1 той же статьи), в том числе в части предполагаемого нарушения законодательства об интеллектуальной собственности. Кроме того, «Яблоко» якобы использовало денежные средства помимо избирательного фонда в размере, превышающем установленный законом предел.
В августе партийные списки кандидатов от региональных отделений партии «Яблоко» сняли с выборов в парламенты Псковской области и Карелии. Аналогичный иск об отмене регистрации списка «Яблока» подали в Калининградской области, иск поступил от регионального отделения партии «Коммунисты России». Заседание также запланировано на 28 августа.
10 августа была отменена регистрация федерального списка партии на выборах в Госдуму. Решение принял Верховный суд России по иску «Родины», усмотрев в агитации «Яблока» нарушение авторских прав, а также иностранное финансирование. Партия пыталась оспорить это решение, но не смогла этого сделать.