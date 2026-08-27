Песков пообещал жесткую реакцию России на удары по экономической инфраструктуре
Россия жестко отреагирует на украинские удары по российской торговой и экономической инфраструктуре. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил Bloomberg.
«Украина пытается ударить по нашей экономической и торговой инфраструктуре, тем самым вызывая ответную реакцию с нашей стороны, и это будет жесткая реакция», – сказал Песков.
27 августа логистические объекты Ozon в Уфе и Оренбурге подверглись атакам беспилотников.
ВСУ начали атаковать склады Ozon в конце августа. Ударам подвергались объекты маркетплейса в Краснодаре, Адыгейске и Невинномысске, Махачкале. До этого атакам с июля в основном подвергались объекты маркетплейса Wildberries.
В России также возник дефицит топлива из-за ударов ВСУ по НПЗ. 8 августа на Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошло возгорание после падения обломков украинского беспилотника.