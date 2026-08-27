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Российские войска взяли под контроль село Шевченковское в Запорожской области

Елена Вострикова

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Шевченковское в Запорожской области. Об этом сообщили в официальном канале Минобороны РФ в Max.

По данным ведомства, село заняли подразделения группировки войск «Восток».

26 августа Минобороны сообщало о переходе под контроль российских войск села Писаревка в Сумской области. Его заняли подразделения группировки «Север». В тот же день группировка «Восток» взяла под контроль Неженку в Запорожской области.

25 августа российские военные заняли Анновку в ДНР. В Минобороны заявляли, что установление контроля над селом повлияло на маршруты снабжения украинских подразделений на южных подступах к Доброполью и создало дополнительные возможности для дальнейшего продвижения.

24 августа подразделения группировки «Восток» взяли под контроль Долинку в Запорожской области. В тот же день группировка «Центр» заняла населенный пункт Кучеров Яр в ДНР.

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