Российские войска взяли под контроль село Шевченковское в Запорожской области
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Шевченковское в Запорожской области. Об этом сообщили в официальном канале Минобороны РФ в Max.
По данным ведомства, село заняли подразделения группировки войск «Восток».
26 августа Минобороны сообщало о переходе под контроль российских войск села Писаревка в Сумской области. Его заняли подразделения группировки «Север». В тот же день группировка «Восток» взяла под контроль Неженку в Запорожской области.
25 августа российские военные заняли Анновку в ДНР. В Минобороны заявляли, что установление контроля над селом повлияло на маршруты снабжения украинских подразделений на южных подступах к Доброполью и создало дополнительные возможности для дальнейшего продвижения.
24 августа подразделения группировки «Восток» взяли под контроль Долинку в Запорожской области. В тот же день группировка «Центр» заняла населенный пункт Кучеров Яр в ДНР.