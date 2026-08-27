Politico: администрация Трампа может ввести новые пошлины на полупроводники
Администрация президента США Дональда Трампа может ввести новый масштабный пакет пошлин на полупроводники, сообщило издание Politico со ссылкой на восемь источников, знакомых с обсуждениями.
Один из рассматриваемых вариантов предполагает распространение пошлин не только на сами чипы, но и на продукцию, в которой они используются, включая ноутбуки, игровые консоли и серверы для дата-центров.
По данным Politico, министр торговли США Говард Лютник выступает за схему, при которой освобождение иностранных компаний от пошлин будет зависеть от их инвестиций в производство чипов на территории США. Также обсуждается поэтапное введение новых тарифов.
При этом представители американской технологической отрасли предупреждают, что такие меры могут увеличить стоимость полупроводников на фоне высокого спроса на них со стороны индустрии искусственного интеллекта. Компании опасаются, что это затормозит строительство дата-центров и повысит расходы на серверы, компьютеры и другую электронику.
В Белом доме заявили, что возвращение производства полупроводников в США остается одним из главных приоритетов Трампа. По словам представителя администрации Куша Десаи, политика президента уже обеспечила инвестиции в отрасль на сотни миллиардов долларов.
Окончательные параметры возможных пошлин пока не определены. В частности, обсуждаются отдельные тарифные ставки и квоты для разных стран.