Bloomberg: Трамп готовится ввести пошлины на импорт поликремния
Администрация президента США Дональда Трампа готовится ввести таможенные пошлины на поликремний, используемый в производстве микросхем. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данным, соответствующие меры могут быть объявлены уже 6 августа. Администрация также рассматривает введение минимальных импортных цен не только на сам поликремний, но и на продукцию, изготовленную с его использованием, включая кремниевые пластины, фотоэлектрические элементы и солнечные модули.
Как отмечает Bloomberg, чиновники обсуждают пошлины в размере не менее 15%, тогда как аналитики Roth Capital Partners ожидают, что ставка может составить от 25% до 35%. Меры направлены на стимулирование внутреннего производства поликремния, полупроводников и солнечных панелей, а также на снижение зависимости США от китайских поставок.
Источники агентства сообщили, что одновременно администрация намерена запустить временную программу поддержки американских производителей, которые пока зависят от импортного сырья. Получить такую помощь смогут компании, инвестирующие в расширение производства на территории США.
Инициатива разрабатывается по итогам расследования министерства торговли США, проведенного в рамках раздела 232 Закона о расширении торговли, который позволяет вводить ограничения на импорт по соображениям национальной безопасности. По данным Bloomberg, окончательные параметры указа еще согласовываются и могут быть изменены до его подписания.
24 июля Белый дом ввел новые пошлины в размере 10% и 12,5% на товары из 86 стран. Администрация президента пришла к такому решению в связи с обвинениями в «ненадлежащем применении запретов на принудительный труд» после истечения срока действия временного глобального тарифа в 10%.
4 августа Reuters писал, что представители 25 штатов обратились в Международный торговый суд. Они требуют отменить ввозные пошлины в размере от 10% до 12,5% на товары из 87 стран, которые были введены под предлогом использования принудительного труда в этих государствах. В числе заявителей оказались Калифорния, Аризона, Мэриленд, Невада, Нью-Йорк и др.