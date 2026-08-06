Bloomberg: Трамп готовится ввести пошлины на импорт поликремния

По их данным, соответствующие меры могут быть объявлены уже 6 августа. Администрация также рассматривает введение минимальных импортных цен не только на сам поликремний, но и на продукцию, изготовленную с его использованием, включая кремниевые пластины, фотоэлектрические элементы и солнечные модули.