Захарова назвала запрет «Маши и Медведя» на Украине «перемогой по Зеленскому»

21 августа президент Украины ввел санкции против создателей «Маши и Медведя». Под ограничения попали студия Animaccord, ее основатель и гендиректор, а также сценарист, режиссер и продюсер мультсериала. Санкции также введены против еще трех организаций, связанных с проектом, в том числе против правообладателя «Маши и Медведя». Теперь запрещено транслировать мультсериал на Украине и будут блокировать связанные с ним страницы в соцсетях для украинских пользователей. Украинские власти расценивают мультсериал как российскую пропаганду, «замаскированную под детский контент». По их мнению, он представляет угрозу национальной безопасности страны.