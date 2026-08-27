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Захарова назвала запрет «Маши и Медведя» на Украине «перемогой по Зеленскому»

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала запрет российского мультфильма «Маша и Медведь» на Украине «перемогой по [президенту Украины Владимиру] Зеленскому».

«Видимо, теперь дела пойдут в гору у Зеленского на фронте. Вот это и есть, видимо, перемога по Зеленскому», – сказала Захарова.

По ее словам, такое решение, вероятно, должно продемонстрировать «мощь» украинских властей, а также «закрепить легитимность» Зеленского и подчеркнуть сосредоточенную в его руках власть.

21 августа президент Украины ввел санкции против создателей «Маши и Медведя». Под ограничения попали студия Animaccord, ее основатель и гендиректор, а также сценарист, режиссер и продюсер мультсериала. Санкции также введены против еще трех организаций, связанных с проектом, в том числе против правообладателя «Маши и Медведя». Теперь запрещено транслировать мультсериал на Украине и будут блокировать связанные с ним страницы в соцсетях для украинских пользователей. Украинские власти расценивают мультсериал как российскую пропаганду, «замаскированную под детский контент». По их мнению, он представляет угрозу национальной безопасности страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение санкций против создателей российского мультсериала «Маша и Медведь» со стороны властей Украины показывает их уродство. «И то, что Украина начала войну и с мультиками тоже, это лишний раз, наверное, показывает уродство киевского режима», – подчеркнул представитель Кремля.

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