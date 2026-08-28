У берегов Румынии от удара затонуло торговое судно
В исключительной экономической зоне Румынии в Черном море в результате удара загорелось и затонуло торговое судно Progress IV. Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан, передает портал Informat.
Инцидент произошел в 32 км от прибрежного поселения Сфынту-Георге.
Все 12 членов экипажа были спасены, один моряк пострадал. Румынские власти намерены установить обстоятельства происшествия и пока не имеют данных о том, кто нанес удар по судну.
20 августа в Румынии в Черном море на платформе Neptun Deep в 80 милях к востоку от Констанцы истребитель F-16 уничтожил беспилотник. Дрон обнаружили в нескольких сотнях метров от места работ по добыче газа. Для уничтожения цели был создан командный центр на уровне министерства обороны.
Утром 16 августа истребитель ВВС Испании, находившийся на дежурстве в составе миссии воздушной полиции НАТО, сбил беспилотник неизвестного происхождения, вошедший в воздушное пространство Румынии. Беспилотник пересек границу со стороны Молдавии примерно в 24 км севернее города Галац. Испанский F-18 с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» уничтожил воздушную цель. Фрагменты дрона, как предполагают румынские военные, могли упасть в уезде Галац.
14 августа в Румынии в 5 км от украинской границы упал беспилотник. Системы радиолокационного наблюдения не обнаружили воздушную цель, так как она двигалась на очень малой высоте. Пострадавших не было.