Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VKCO119,7+2,66%CNY Бирж.12,799-0,11%IMOEX2 102,91+0,45%RTSI770,72+0,45%RGBI113,44+0,09%RGBITR769,39+0,12%
Главная / Политика /

У берегов Румынии от удара затонуло торговое судно

Ксения Наумчик

В исключительной экономической зоне Румынии в Черном море в результате удара загорелось и затонуло торговое судно Progress IV. Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан, передает портал Informat.

Инцидент произошел в 32 км от прибрежного поселения Сфынту-Георге.

Все 12 членов экипажа были спасены, один моряк пострадал. Румынские власти намерены установить обстоятельства происшествия и пока не имеют данных о том, кто нанес удар по судну.

20 августа в Румынии в Черном море на платформе Neptun Deep в 80 милях к востоку от Констанцы истребитель F-16 уничтожил беспилотник. Дрон обнаружили в нескольких сотнях метров от места работ по добыче газа. Для уничтожения цели был создан командный центр на уровне министерства обороны.

Утром 16 августа истребитель ВВС Испании, находившийся на дежурстве в составе миссии воздушной полиции НАТО, сбил беспилотник неизвестного происхождения, вошедший в воздушное пространство Румынии. Беспилотник пересек границу со стороны Молдавии примерно в 24 км севернее города Галац. Испанский F-18 с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» уничтожил воздушную цель. Фрагменты дрона, как предполагают румынские военные, могли упасть в уезде Галац.

14 августа в Румынии в 5 км от украинской границы упал беспилотник. Системы радиолокационного наблюдения не обнаружили воздушную цель, так как она двигалась на очень малой высоте. Пострадавших не было.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь