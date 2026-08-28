У берегов Румынии от удара затонуло торговое судно

20 августа в Румынии в Черном море на платформе Neptun Deep в 80 милях к востоку от Констанцы истребитель F-16 уничтожил беспилотник. Дрон обнаружили в нескольких сотнях метров от места работ по добыче газа. Для уничтожения цели был создан командный центр на уровне министерства обороны.