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Захарова назвала фон дер Ляйен «капитаном очевидностью евротитаника»

Елена Вострикова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала признание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о зависимости экономического благополучия ЕС от дешевой энергии из России.

«Капитан очевидность евротитаника», – сказала дипломат в комментарии «Комсомольской правде».

27 августа фон дер Ляйен заявила, что прежняя модель экономического развития Евросоюза опиралась на дешевую импортную энергию, экспорт товаров в Китай и технологическое доминирование Запада. По ее словам, теперь этих факторов больше нет.

Фон дер Ляйен также отметила, что европейский бизнес сталкивается с высокими ценами на энергию, фрагментацией единого рынка, сложным регулированием и неравными условиями конкуренции. По ее словам, в этих условиях Еврокомиссия намерена сосредоточиться на укреплении промышленного потенциала ЕС, привлечении инвестиций и повышении конкурентоспособности европейской экономики. Так, к 2029 г. Брюссель планирует сократить административную нагрузку на бизнес на 25%, а для малых и средних предприятий – на 35%.

27 августа также стало известно, что Германия, Дания, Нидерланды, Австрия, Швеция и Финляндия выступили за сокращение многолетнего бюджета Евросоюза на 2028–2034 г. на несколько сотен миллиардов евро. Об этом сообщалось в совместном заявлении стран, опубликованном правительством ФРГ.

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