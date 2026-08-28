Захарова назвала фон дер Ляйен «капитаном очевидностью евротитаника»

Фон дер Ляйен также отметила, что европейский бизнес сталкивается с высокими ценами на энергию, фрагментацией единого рынка, сложным регулированием и неравными условиями конкуренции. По ее словам, в этих условиях Еврокомиссия намерена сосредоточиться на укреплении промышленного потенциала ЕС, привлечении инвестиций и повышении конкурентоспособности европейской экономики. Так, к 2029 г. Брюссель планирует сократить административную нагрузку на бизнес на 25%, а для малых и средних предприятий – на 35%.