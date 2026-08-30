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В Австрии назвали итоги референдума в Исландии по вступлению в ЕС победой России

Ася Султанова

Результаты референдума в Исландии по вопросу вступления в Евросоюз могут стать поводом для улыбок в Москве и Пекине. Об этом председатель австрийской неправительственной организации «Европейский комитет по расширению НАТО» Гюнтер Ферлингер написал на своей странице в социальной сети X.

«[Президент России Владимир] ]Путин снова нас победил», – написал Ферлингер в другом посте.

Избиратели Исландии отвергли предложение правительства о начале переговоров о вступлении в Европейский союз. Как сообщает The Guardian, сторонники отказа набрали 52,8% голосов, а сторонники вступления – 47,2%. Явка была высокой – 82,5%.

В январе издание Euractiv со ссылкой на экспертов сообщало, что амбиции администрации президента США Дональда Трампа по захвату Гренландии подталкивают Исландию к дебатам о вступлении в Евросоюз. Трамп говорил о намерении взять под контроль Гренландию в начале своего второго президентского срока в 2025 г. и возобновил такую риторику с новой силой в 2026-м.

Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 г. на фоне финансового кризиса, однако в 2013 г. переговоры были заморожены, а в 2015 г. Рейкьявик попросил больше не считать страну кандидатом. С тех пор международная ситуация существенно изменилась: Исландия не имеет собственной армии и опирается на НАТО и соглашение о безопасности с США.

В случае положительного исхода референдума Исландия могла бы продвигаться по переговорному процессу быстрее других стран-кандидатов, поскольку уже входит в Европейскую экономическую зону и Шенген, а также ранее закрыла 11 из 33 переговорных глав.

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