Песков: Путин и Жапаров выстроили дружеские отношения

В конце марта российский и киргизский лидеры провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы сотрудничества между странами, а также отдельные темы международной повестки. Кроме того, главы двух государств подтвердили обоюдную приверженность дальнейшему укреплению двусторонних отношений в духе союзничества и стратегического партнерства. Путин и Жапаров также обменялись мнениями по ключевым направлениям взаимодействия, включая торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы.