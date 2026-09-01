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Песков: Путин и Жапаров выстроили дружеские отношения

Ксения Наумчик

Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров выстроили дружеские, рабочие и доверительные отношения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью киргизско-российскому телеканалу «Номад ТВ».

Он подчеркнул, что доверительные отношения между главами государств всегда были и останутся важным фактором, способствующим росту и развитию двусторонних связей во всех сферах.

«И это, наверное, то, что действительно заслуживает самой высокой оценки», – сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Как писали «Ведомости» 31 августа, двухсторонняя встреча Путина и Жапарова состоится 1 сентября на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В конце марта российский и киргизский лидеры провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы сотрудничества между странами, а также отдельные темы международной повестки. Кроме того, главы двух государств подтвердили обоюдную приверженность дальнейшему укреплению двусторонних отношений в духе союзничества и стратегического партнерства. Путин и Жапаров также обменялись мнениями по ключевым направлениям взаимодействия, включая торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы.

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