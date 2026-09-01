ВС РФ взяли под контроль Новопавловку и Червоную Криницу в Запорожской области
Российские военные взяли под контроль село Новопавловка в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, село было освобождено благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Днепр».
Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и заняли село Червоная Криница в Запорожской области.
30 августа российские военные из группировки «Север» установили контроль над двумя селами в Сумской области – Великий Прикол и Садки.
29 августа в Сумской области под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Храповщина, в ДНР – населенные пункты Рубежное и Новоандреевка.
Системы ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 516 украинских беспилотников над 20 регионами России и акваторией Черного моря.