Глава РЖД: объем грузовых перевозок с Арменией увеличился
Объем грузовых перевозок между Россией и Арменией увеличился. Об этом заявил глава РЖД Олег Белозеров.
По его словам, увеличился поток российских грузов, следующих через Азербайджан в направлении Армении.
«Если раньше это была замкнутая система, то на сегодняшний момент появились дополнительные возможности по перевозкам именно в Армению», – сказал Белозеров (цитата по ИС «Вести»).
Белозеров отметил, что компания заинтересована в дальнейшем развитии транспортных коридоров и рассматривает себя как добросовестного участника соответствующей концессии.
По его словам, преимущества могут обеспечить в том числе сквозные тарифы при перевозках по российской и армянской железнодорожной инфраструктуре. Глава РЖД также напомнил о содействии российского правительства в восстановлении железных дорог Армении.
30 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что спор вокруг Южно-Кавказской железной дороги может дойти до международного арбитражного разбирательства, если стороны не смогут урегулировать вопрос дружественным путем. Премьер подчеркнул, что железная ЮКЖД является собственностью Армении и государство должно «использовать ее так, как считает целесообразным».