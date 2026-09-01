Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,936+1,38%UTAR8,43-0,59%CHKZ16 450-0,9%IMOEX2 183,78+0,23%RTSI796,41+0,22%RGBI113,88+0,21%RGBITR773,31+0,24%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Глава РЖД: объем грузовых перевозок с Арменией увеличился

Ксения Наумчик

Объем грузовых перевозок между Россией и Арменией увеличился. Об этом заявил глава РЖД Олег Белозеров.

По его словам, увеличился поток российских грузов, следующих через Азербайджан в направлении Армении.

«Если раньше это была замкнутая система, то на сегодняшний момент появились дополнительные возможности по перевозкам именно в Армению», – сказал Белозеров (цитата по ИС «Вести»).

Белозеров отметил, что компания заинтересована в дальнейшем развитии транспортных коридоров и рассматривает себя как добросовестного участника соответствующей концессии.

МИД РФ обвинил Запад в шантаже Армении из-за концессии ЮКЖД

Политика / Международные отношения

По его словам, преимущества могут обеспечить в том числе сквозные тарифы при перевозках по российской и армянской железнодорожной инфраструктуре. Глава РЖД также напомнил о содействии российского правительства в восстановлении железных дорог Армении.

30 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что спор вокруг Южно-Кавказской железной дороги может дойти до международного арбитражного разбирательства, если стороны не смогут урегулировать вопрос дружественным путем. Премьер подчеркнул, что железная ЮКЖД является собственностью Армении и государство должно «использовать ее так, как считает целесообразным».

Тогда Белозеров сообщил, что холдинг в лице дочерней структуры ЮКЖД последовательно и в полном объеме исполняет обязательства в рамках концессии в Армении. Глава РЖД также удивился и с недоумением воспринял заявление Пашиняна.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь