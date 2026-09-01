Глава РЖД: объем грузовых перевозок с Арменией увеличился

30 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что спор вокруг Южно-Кавказской железной дороги может дойти до международного арбитражного разбирательства, если стороны не смогут урегулировать вопрос дружественным путем. Премьер подчеркнул, что железная ЮКЖД является собственностью Армении и государство должно «использовать ее так, как считает целесообразным».