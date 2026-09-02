Рубио назвал рутинной поездку главы ЦРУ в Москву
Визит директора Центрального разведывательного управления Джона Рэтклиффа в Москву был в основном рутинным. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox Radio.
По его словам, поездка была связана с продолжением работы по настройке каналов связи между российскими и американскими спецслужбами.
Одновременно Рубио опроверг сообщения о том, что Рэтклиф во время поездки обсуждал предложение провести трехстороннюю встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Госсекретарь заявил, что не понимает происхождения подобных публикаций.
Утром 25 августа директор ЦРУ прилетел в Москву на военно-транспортном Boeing C-17A Globemaster III из Риги. 26 августа Песков заявил, что визит Рэтклиффа был связан с контактами между спецслужбами, а 27 августа директор СВР Сергей Нарышкин подтвердил факт переговоров и отметил, что в них нет ничего необычного.
The Wall Street Journal 27 августа со ссылкой на источники сообщила, что одной из целей поездки могло быть предостережение России от нападения на страны НАТО. Однако президент США Дональд Трамп в интервью Axios назвал визит обычной рабочей поездкой и опроверг сообщения о предостережении, заявив, что не обеспокоен возможностью нападения РФ на альянс. Американский лидер также подчеркнул, что Рэтклифф обычно встречается со своим российским коллегой раз в полгода или раз в год.