Путин назвал вбросами слухи о заморозке банковских вкладов

Слух о заморозке вкладов был на пике в информационной повестке в 2024 г. В мае 2025 г. первый зампред правления и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский говорил «Ведомостям», что это якобы был «блестящий креатив» пиарщиков крупнейших девелоперов и риэлторских компаний. Он отмечал, что этот шаг имел эффект: в банке фиксировали снятие средств с депозитов с целью купить недвижимость.