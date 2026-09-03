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Путин назвал вбросами слухи о заморозке банковских вкладов

Наталья Захарова
Росконгресс
Росконгресс

Сообщения о возможности заморозки вкладов у россиян – это обычные вбросы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ВЭФ-2026.

«С какой стати?» – задал вопрос российский лидер.

Слух о заморозке вкладов был на пике в информационной повестке в 2024 г. В мае 2025 г. первый зампред правления и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский говорил «Ведомостям», что это якобы был «блестящий креатив» пиарщиков крупнейших девелоперов и риэлторских компаний. Он отмечал, что этот шаг имел эффект: в банке фиксировали снятие средств с депозитов с целью купить недвижимость.

3 июля заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин говорил, что заморозка вкладов россиян невозможна при любом сценарии. «Это настолько абсурдно. Видимо, наиболее абсурдные теории, они умирают сложнее всего», – отмечал он.

В феврале прошлого года глава Банка России Эльвира Набиуллина также отмечала, что у регулятора нет полномочий на заморозку вкладов россиян. Она говорила, что такие полномочия «и не нужны». До этого регулятор называл идею заморозки вкладов абсурдной и заверял, что не станет использовать ее для борьбы с инфляцией вместо повышения ключевой ставки.

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