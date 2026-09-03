В Белоруссии запретили продажу армянского коньяка «Ереван 2800»
Госстандарт Белоруссии запретил реализацию, ввоз и обращение армянского коньяка «Ереван 2800» из-за несоответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза.
Восьмилетний коньяк производства ЗАО «МАП» из Армавирского региона признан опасной продукцией. По результатам испытаний массовая концентрация дубильных веществ при норме не менее 0,3 г/дм составила 0,14 ± 0,01 г/дм.
«Из чего следует, что продукции придали внешний вид и отдельные свойства определенного вида продукции, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается», – сообщили в Госстандарте (цитата по ТАСС).
В связи с выявленными нарушениями прекращено действие документов об оценке соответствия продукции.
В мае в России была обнаружена некачественная алкогольная продукция, произведенная в Армении, ее реализация приостановлена. Роспотребнадзор установил, что продукция ЗАО «Веди-алко», ООО «Абовянский коньячный завод» и ООО «Винно-коньячный дом «Шахназарян» не соответствует обязательным требованиям.