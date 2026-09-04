Кремль отверг обвинения в причастности к инциденту в ЛейпцигеГермания не предоставила никаких доказательств
Обвинение России в причастности к инциденту с БПЛА в Лейпциге абсолютно безосновательно, РФ их категорически отвергает. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы категорически отвергаем эти обвинения, считаем их абсолютно пустыми, не имеющими под собой хоть какой-то убедительной аргументации», – отметил представитель Кремля.
Также он обратил внимание, что ФРГ не предприняла подобных действий в отношении лиц, взорвавших газопроводы «Северный поток». Как подчеркнул Песков, ни одного обвинения в сторону Киева не было.
Что произошло в Лейпциге
Кроме того, пресс-секретарь заявил, что Кремль слышал о производстве дальнобойных ракет на Украине. По его словам, любые подобные объекты являются законными целями для российских военных.
2 сентября газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источник сообщила, что правительство ФРГ установило личности двух подозреваемых по делу с беспилотниками в Лейпциге. По данным собеседника, Германия считает, что это были россиянин с гражданством Латвии и гражданин Белоруссии.
1 сентября министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о денонсации договора о деятельности Русского дома в Берлине. Кроме того будет закрыто генконсульство РФ в Бонне. Президент России Владимир Путин объяснил эти решения Германии внутриполитической ситуацией в стране. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко предупредил, что своими действиями Берлин поставил под угрозу работу Института Гете в Москве и немецкого консульства в Санкт-Петербурге.