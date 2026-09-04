Что произошло в Лейпциге

В ночь с 4 на 5 августа в грузовой зоне авиахаба были обнаружены БПЛА, один из которых оказался начинен взрывчаткой, но взрыва не произошло. Дрон находился недалеко от украинского самолета Ан-124 «Руслан». Другой беспилотник столкнулся в воздухе с самолетом грузовой службы DHL, который получил незначительные повреждения хвоста и смог благополучно приземлиться в аэропорту Ганновера. При этом важно, что сам аэропорт Лейпцига является хабом для бундесвера и базой для перевозящей вооружения украинской авиакомпании Antonov Airlines, что делает его стратегическим объектом.