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Кремль отверг обвинения в причастности к инциденту в Лейпциге

Германия не предоставила никаких доказательств
Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Обвинение России в причастности к инциденту с БПЛА в Лейпциге абсолютно безосновательно, РФ их категорически отвергает. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы категорически отвергаем эти обвинения, считаем их абсолютно пустыми, не имеющими под собой хоть какой-то убедительной аргументации», – отметил представитель Кремля.

Также он обратил внимание, что ФРГ не предприняла подобных действий в отношении лиц, взорвавших газопроводы «Северный поток». Как подчеркнул Песков, ни одного обвинения в сторону Киева не было.

Что произошло в Лейпциге

В ночь с 4 на 5 августа в грузовой зоне авиахаба были обнаружены БПЛА, один из которых оказался начинен взрывчаткой, но взрыва не произошло. Дрон находился недалеко от украинского самолета Ан-124 «Руслан». Другой беспилотник столкнулся в воздухе с самолетом грузовой службы DHL, который получил незначительные повреждения хвоста и смог благополучно приземлиться в аэропорту Ганновера. При этом важно, что сам аэропорт Лейпцига является хабом для бундесвера и базой для перевозящей вооружения украинской авиакомпании Antonov Airlines, что делает его стратегическим объектом.

Кроме того, пресс-секретарь заявил, что Кремль слышал о производстве дальнобойных ракет на Украине. По его словам, любые подобные объекты являются законными целями для российских военных.

2 сентября газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источник сообщила, что правительство ФРГ установило личности двух подозреваемых по делу с беспилотниками в Лейпциге. По данным собеседника, Германия считает, что это были россиянин с гражданством Латвии и гражданин Белоруссии.

1 сентября министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о денонсации договора о деятельности Русского дома в Берлине. Кроме того будет закрыто генконсульство РФ в Бонне. Президент России Владимир Путин объяснил эти решения Германии внутриполитической ситуацией в стране. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко предупредил, что своими действиями Берлин поставил под угрозу работу Института Гете в Москве и немецкого консульства в Санкт-Петербурге.

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