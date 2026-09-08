Путин встретится с врио губернатора Тверской области Королевым
Президент России Владимир Путин встретится с временно исполняющим губернатора Тверской области Виталием Королевым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Королев доложет президенту о том, «как идут дела» в Тверской области.
Отдельно Песков отметил, что российский лидер активно готовится к предстоящим международным контактам. Он также анонсировал международный телефонный разговор во второй половине дня. При этом собеседника представитель Кремля не назвал.
В ноябре 2025 г. Путин подписал указ о назначении Королева врио губернатора Тверской области. Тогда президент назвал Тверскую область «непростым регионом с вопросами, требующими дополнительного внимания». Предшественник Королева Игорь Руденя досрочно сложил полномочия 29 сентября 2025 г. в связи с назначением полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.
23 июня в ходе совещания с членами правительства глава государства пожелал Королеву удачи на предстоящих выборах. Путин отметил, что регион – один из самых древних в стране и обладает большим потенциалом.