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Путин встретится с врио губернатора Тверской области Королевым

Ксения Наумчик
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин встретится с временно исполняющим губернатора Тверской области Виталием Королевым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Королев доложет президенту о том, «как идут дела» в Тверской области.

Отдельно Песков отметил, что российский лидер активно готовится к предстоящим международным контактам. Он также анонсировал международный телефонный разговор во второй половине дня. При этом собеседника представитель Кремля не назвал.

В ноябре 2025 г. Путин подписал указ о назначении Королева врио губернатора Тверской области. Тогда президент назвал Тверскую область «непростым регионом с вопросами, требующими дополнительного внимания». Предшественник Королева Игорь Руденя досрочно сложил полномочия 29 сентября 2025 г. в связи с назначением полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.

23 июня в ходе совещания с членами правительства глава государства пожелал Королеву удачи на предстоящих выборах. Путин отметил, что регион – один из самых древних в стране и обладает большим потенциалом.

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