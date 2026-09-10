Мединский: Япония не должна указывать РФ, какие памятники устанавливать
Япония не должна вмешиваться в вопросы, связанные с установкой памятников на территории России. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
По его словам, при обсуждении подобных вопросов необходимо учитывать исторический контекст. Помощник президента также призвал помнить уроки истории.
10 сентября The Guardian писала, что Япония добивается изменения новой карты мира ООН из-за принадлежности Курильских островов России. Генеральная Ассамблея ООН ранее проголосовала за использование новой карты мира, выполненной в проекции Equal Earth («Равная Земля»). На ней Курильские острова, которые Токио называет «северными территориями», обозначены тем же цветом, что и территория России. Представитель правительства Японии Минору Кихара заявил, что карта «содержит изображение, противоречащее позиции японского правительства». Токио по дипломатическим каналам направил протест оператору сайта, на котором размещена карта, и потребовал исправить изображение.
13 августа Токио выразил протест послу РФ Николаю Ноздреву в связи с посещением президентом России Владимиром Путиным острова Итуруп. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что данные территории являются якобы «исконно японскими как с исторической, так и с международно-правовой точки зрения». Токио предупредил, что предпримет соответствующие меры. Москва, в свою очередь, заявила, что считает демарш Японии необоснованным.
18 августа МИД России сообщил, что вызвал посла Японии в Москве Акиру Муто и выразил ему протест в связи с высказываниями японского руководства о поездке Путина на остров Итуруп.