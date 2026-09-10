Мединский: Япония не должна указывать РФ, какие памятники устанавливать

10 сентября The Guardian писала, что Япония добивается изменения новой карты мира ООН из-за принадлежности Курильских островов России. Генеральная Ассамблея ООН ранее проголосовала за использование новой карты мира, выполненной в проекции Equal Earth («Равная Земля»). На ней Курильские острова, которые Токио называет «северными территориями», обозначены тем же цветом, что и территория России. Представитель правительства Японии Минору Кихара заявил, что карта «содержит изображение, противоречащее позиции японского правительства». Токио по дипломатическим каналам направил протест оператору сайта, на котором размещена карта, и потребовал исправить изображение.