Песков: Запад по своей инициативе свел практически к нулю отношения с Россией
Действия европейских политиков стали причиной того, что Европа в отношениях с Россией почти вернулась к состоянию холодной войны. Об этом RT заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что это произошло не по инициативе России. По его словам, Запад практически заморозил отношения с Москвой до нуля. Он отметил, что это нелогично и неполезно для европейских стран и всего континента. По его словам, напротив, это привело к множеству нестабильности и конфликтов, и так стороны почти вернулись к ситуации холодной войны. Представитель Кремля добавил, что вместо обсуждения всех проблем мирным путем – через дипломатические союзы – стороны теперь погружаются в очень конфронтационную обстановку.
Песков на брифинге перед саммитом БРИКС заявил, что Россия готова к мирному урегулированию конфликта на Украине. Этот вопрос зависит от киевских властей. Президент России Владимир Путин в ходе визита на саммит БРИКС в Индию подчеркнул, что сейчас в Европе нарастает системный кризис. Он вызван ошибками Запада в политической, экономической и социальной сферах. Теперь европейские политики рассуждают о возможном вводе войск на украинскую территорию. Это означало бы войну с Россией.
8 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил страны Европы с раненым зверем, который становится опаснее. Он отметил, что Запад теряет способность руководить и прибегает к санкциям и прямому вмешательству, вплоть до военного.