Представитель Кремля напомнил, что это произошло не по инициативе России. По его словам, Запад практически заморозил отношения с Москвой до нуля. Он отметил, что это нелогично и неполезно для европейских стран и всего континента. По его словам, напротив, это привело к множеству нестабильности и конфликтов, и так стороны почти вернулись к ситуации холодной войны. Представитель Кремля добавил, что вместо обсуждения всех проблем мирным путем – через дипломатические союзы – стороны теперь погружаются в очень конфронтационную обстановку.