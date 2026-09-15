Верховный суд отклонил план Трампа по ограничению голосования по почте

На партийном съезде 9–10 сентября Трамп пообещал каждому взрослому американцу единоразовую выплату в $5000, если республиканцы сохранят контроль над конгрессом на промежуточных выборах в ноябре. Американский лидер также заявлял прессе, что война США с Ираном закончится сразу после американских выборов в конгресс в ноябре. Несмотря на эти обещания, согласно проекту Cook Political Report, из 435 мандатов в палате представителей конкурентными являются 37, а в сенате из 35 – девять (всего в сенате 100 мандатов, но каждые два года там переизбирается только треть). Согласно подсчетам «Ведомостей» с опорой на актуальные рейтинги и электоральную историю в этих округах, демократы выиграют большинство в палате представителей с перевесом от 10 мест и больше.