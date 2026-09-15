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Верховный суд отклонил план Трампа по ограничению голосования по почте

Инна Шульгина
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Верховный суд отклонил план президента США Дональда Трампа по изменению способа доставки бюллетеней избирателям по всей стране. Об этом пишет CNN.

Большинство судей заблокировали процедуру, которая давала бы почтовой службе США беспрецедентные полномочия задерживать «потенциально миллионы почтовых бюллетеней для голосования», говорится в материале. Даже некоторые отвечающие за выборы представители Республиканской партии говорили, что предложение может привести к хаосу и массовому лишению избирательных прав.

Согласно заявлению суда, администрация «вряд ли добьется успеха по существу своего иска». CNN назвал решение значительной потерей для президента, который «годами выступал против голосования по почте, выдвигая ложные обвинения в массовых фальсификациях, но при этом сам продолжал голосовать по почте».

На партийном съезде 9–10 сентября Трамп пообещал каждому взрослому американцу единоразовую выплату в $5000, если республиканцы сохранят контроль над конгрессом на промежуточных выборах в ноябре. Американский лидер также заявлял прессе, что война США с Ираном закончится сразу после американских выборов в конгресс в ноябре. Несмотря на эти обещания, согласно проекту Cook Political Report, из 435 мандатов в палате представителей конкурентными являются 37, а в сенате из 35 – девять (всего в сенате 100 мандатов, но каждые два года там переизбирается только треть). Согласно подсчетам «Ведомостей» с опорой на актуальные рейтинги и электоральную историю в этих округах, демократы выиграют большинство в палате представителей с перевесом от 10 мест и больше.

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