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Главная / Политика /

Лавров допустил насильственную мобилизацию женщин на Украине

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Насильственная мобилизация на Украине в перспективе может затронуть женщин. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на посольском круглом столе, посвященном украинскому урегулированию.

Глава российского МИДа отметил, что киевские власти не соблюдают основополагающее право человека на жизнь. В качестве примера он привел сообщения о принудительном задержании граждан на улицах украинских городов и их отправке на фронт.

По словам министра, речь идет о случаях, когда мужчин задерживают на улицах и принудительно доставляют на фронт.

10 сентября в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили о требовании Еврокомиссии мобилизовать украинских женщин из-за нехватки мужчин, годных к военной службе. По данным ведомства, глава Евродипломатии Кая Каллас в ходе встречи с европейскими министрами отметила, что без такого шага Киев не сможет продолжить конфликт с Россией. В качестве примера для подражания для Украины она привела израильскую армию, где женщин призывают на воинскую службу.

4 сентября директор СВР РФ Сергей Нарышкин сказал, что, по оценкам европейских разведок, украинский мобилизационный потенциал будет почти исчерпан в течение года. 

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