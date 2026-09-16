США перенаправили 103 судна после возобновления блокады Ирана
ВС США перенаправили 103 торговых судна для обеспечения соблюдения блокады в Ормузском проливе, сообщило Центральное командование (CENTCOM) в соцсети Х.
«По состоянию на 15 сентября ВС США перенаправили 103 судна», – говорится в сообщении.
29 августа КСИР заявил, что Иран сохраняет контроль над Ормузским проливом и переходит от оборонительной позиции к большей стратегической инициативе в определении хода войны.
11 сентября сообщалось, что через Ормузский пролив прошли семь судов. Из пролива вышли два судна класса Panamax: одно перевозило удобрения, второе следовало в балласте. В пролив также зашли пять судов, включая Panamax с сухим насыпным грузом, два судна класса Handysize со сталью и зерном, танкер среднего класса с нефтепродуктами и Supramax с навалочным грузом.
Тем не менее 13 сентября глава МИД Ирана Аббас Арагчи опроверг открытие Ормузского пролива. Он подчеркнул, что соглашение Ирана и Омана об управлении Ормузским проливом не приведет к свободному судоходству, поскольку Тегеран до сих пор ожидает, что США выполнят обязательства по 60-дневному меморандуму о взаимопонимании, подписанному в июне в Исламабаде.