США перенаправили 103 судна после возобновления блокады Ирана

Тем не менее 13 сентября глава МИД Ирана Аббас Арагчи опроверг открытие Ормузского пролива. Он подчеркнул, что соглашение Ирана и Омана об управлении Ормузским проливом не приведет к свободному судоходству, поскольку Тегеран до сих пор ожидает, что США выполнят обязательства по 60-дневному меморандуму о взаимопонимании, подписанному в июне в Исламабаде.