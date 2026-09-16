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В Ормузском проливе сбили американский беспилотник MQ-9

Ксения Наумчик
US Air Force
US Air Force

В восточной части Ормузского пролива силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили американский беспилотник. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), передает телеканал Press TV.

По утверждению КСИР, БПЛА был поражен с использованием новой современной системы ПВО. Уточняется, что объектом поражения стал разведывательно-ударный дрон MQ-9.

Ночью центральное командование США (CENTCOM) сообщило о перенаправлении 103 торговых судов для обеспечения соблюдения блокады в Ормузском проливе по состоянию на 15 сентября.

29 августа КСИР заявлял о сохранении контроля над Ормузом и переходе от оборонительной позиции к большей стратегической инициативе в определении хода войны. При этом 11 сентября сообщалось, что через Ормузский пролив прошли семь судов.

13 сентября глава МИД Ирана Аббас Арагчи опроверг открытие Ормузского пролива. Он подчеркнул, что соглашение Ирана и Омана об управлении Ормузским проливом не приведет к свободному судоходству, поскольку Тегеран до сих пор ожидает, что США выполнят обязательства по 60-дневному меморандуму о взаимопонимании, подписанному в июне в Исламабаде.

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