В Ормузском проливе сбили американский беспилотник MQ-9
В восточной части Ормузского пролива силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили американский беспилотник. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), передает телеканал Press TV.
По утверждению КСИР, БПЛА был поражен с использованием новой современной системы ПВО. Уточняется, что объектом поражения стал разведывательно-ударный дрон MQ-9.
Ночью центральное командование США (CENTCOM) сообщило о перенаправлении 103 торговых судов для обеспечения соблюдения блокады в Ормузском проливе по состоянию на 15 сентября.
13 сентября глава МИД Ирана Аббас Арагчи опроверг открытие Ормузского пролива. Он подчеркнул, что соглашение Ирана и Омана об управлении Ормузским проливом не приведет к свободному судоходству, поскольку Тегеран до сих пор ожидает, что США выполнят обязательства по 60-дневному меморандуму о взаимопонимании, подписанному в июне в Исламабаде.