Кремль анонсировал обращение Путина по поводу выборов
Президент России Владимир Путин в 18:00 обратится к гражданам страны по случаю предстоящих всеобщих выборов депутатов Госдумы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, это традиционное предвыборное обращение президента к россиянам.
По данным ЦИК на 15 сентября, на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в парламентских выборах подали 4 053 471 заявление. В систему «Мобильный избиратель» подали 2 927 039 заявлений.
9 сентября ЦИК сообщил, что 68,1% респондентов проголосовали за то, что придут на выборы, скорее придут – 22,2%. При этом примерно 10% опрошенных затруднились ответить или сообщили об отсутствии планов участвовать в голосовании. Среди тех, кто намерен проголосовать, более 80% планируют прийти на избирательные участки. Еще 6,3% выберут голосование на дому, 0,9% воспользуются системой «Мобильный избиратель», а 5,4% отдадут предпочтение ДЭГ.
Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Всего предстоит избрать 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам.