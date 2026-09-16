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Путин встретится с главой Хабаровского края

Ведомости
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Хабаровский край является важным и мощным регионом России.

Прошлый раз президент встречался с Демешиным в сентябре 2024 г.

Демешин был назначен врио губернатора в мае 2024 г. после того, как пост покинул Михаил Дегтярев. Бывший глава региона перешел на должность министра спорта России. Демешин начинал карьеру прокурора в Подмосковье, затем работал в других регионах. С 2014 г. был на разных должностях в Генпрокуратуре, в 2019 г. стал замгенпрокурора. 9 сентября 2024 г. Демешин победил на выборах главы региона, получив 254 245 голосов, или 81,03%

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