Врио губернатора Хабаровского края Демешин победил на выборах

Демешин был назначен президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора в мае 2024 г. после того, как пост покинул Михаил Дегтярев. Бывший глава региона перешел на должность министра спорта России. Демешин начинал карьеру прокурора в Подмосковье, затем работал в других регионах. С 2014 г. был на разных должностях в Генпрокуратуре, в 2019 г. стал замгенпрокурора. Политолог Михаил Виноградов называл ситуацию с назначением Демешина врио губернатора «полным разрывом преемственности» в Хабаровском крае. Эксперт объяснял это низким доверием федерального центра к местным элитам.