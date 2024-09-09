Врио губернатора Хабаровского края Демешин победил на выборах
Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин победил на выборах главы региона по итогам обработки 100% протоколов. Это следует из данных Центризбиркома.
Выдвинутый от партии «Единая Россия» Демешин получил 254 245 голосов, или 81,03%. Второе место занял кандидат от КПРФ Петр Перевезенцев (25 112 голосов, или 8%), третье – Роза Чемерис от «Новых людей» (15 250 голосов, или 4,86%). Выдвинутый от партии «Коммунисты России» Сергей Прокопьев набрал 9325 голосов (2,97%).
Демешин был назначен президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора в мае 2024 г. после того, как пост покинул Михаил Дегтярев. Бывший глава региона перешел на должность министра спорта России. Демешин начинал карьеру прокурора в Подмосковье, затем работал в других регионах. С 2014 г. был на разных должностях в Генпрокуратуре, в 2019 г. стал замгенпрокурора. Политолог Михаил Виноградов называл ситуацию с назначением Демешина врио губернатора «полным разрывом преемственности» в Хабаровском крае. Эксперт объяснял это низким доверием федерального центра к местным элитам.
В России с 6 по 8 сентября в 83 регионах состоялись выборы разного уровня. В 21 субъекте избирали губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице прошли выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране состоялось около 4000 кампаний по замещению свыше 35 000 депутатских мандатов и должностей.