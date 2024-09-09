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Врио губернатора Хабаровского края Демешин победил на выборах

Ведомости

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин победил на выборах главы региона по итогам обработки 100% протоколов. Это следует из данных Центризбиркома.

Выдвинутый от партии «Единая Россия» Демешин получил 254 245 голосов, или 81,03%. Второе место занял кандидат от КПРФ Петр Перевезенцев (25 112 голосов, или 8%), третье – Роза Чемерис от «Новых людей» (15 250 голосов, или 4,86%). Выдвинутый от партии «Коммунисты России» Сергей Прокопьев набрал 9325 голосов (2,97%).

Демешин был назначен президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора в мае 2024 г. после того, как пост покинул Михаил Дегтярев. Бывший глава региона перешел на должность министра спорта России. Демешин начинал карьеру прокурора в Подмосковье, затем работал в других регионах. С 2014 г. был на разных должностях в Генпрокуратуре, в 2019 г. стал замгенпрокурора. Политолог Михаил Виноградов называл ситуацию с назначением Демешина врио губернатора «полным разрывом преемственности» в Хабаровском крае. Эксперт объяснял это низким доверием федерального центра к местным элитам.

В России с 6 по 8 сентября в 83 регионах состоялись выборы разного уровня. В 21 субъекте избирали губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице прошли выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране состоялось около 4000 кампаний по замещению свыше 35 000 депутатских мандатов и должностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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