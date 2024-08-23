Дмитрий Демешин: «Меня интересует экономика, а не посадки»

«Меня интересует экономика, а не посадки»Врио губернатора Хабаровского края о переходе из Генпрокуратуры на новую должность и масштабных планах по развитию региона
Бывший заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин с 15 мая временно исполняет обязанности губернатора Хабаровского края. Врио его назначил президент Владимир Путин – и это назначение привлекает внимание, поскольку не часто людям в форме предлагают возглавить регион. Выпускник «школы губернаторов», где он учился вместе с министрами труда и здравоохранения Антоном Котяковым и Михаилом Мурашко, воспринимает свое назначение как сигнал местным элитам о том, что Хабаровскому краю не хватало жесткой руки. В интервью «Ведомости» Демешин рассказал, за что уволил первого министра, поделился планами создания аналога «Москва-сити» в Хабаровске, о том, какие возможности открывает большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и какие новые проекты обсуждал с коллегами из Москвы.
«Создать аналог «Москва-сити» в Хабаровске»
– Мы обсуждали [с представителями правительства] развитие инфраструктурных проектов, в частности острова Большой Уссурийский (с XIX в. эта территория была спорной, 6 мая Китай и Россия договорились о совместном развитии острова. – «Ведомости»).
Это должна быть туристическая рекреация, инфраструктурные проекты, которые будут реализованы на основе государственно-частного партнерства. Остров Большой Уссурийский – это самая восточная часть Китая, и, как следствие, он интересен всем китайским туристам, так как мы знаем, что в КНР большой интерес вызывают крайние точки. Во многих профсоюзных движениях и организациях существует обязанность членов посетить южную, восточную, северную и западную точки КНР.
Поэтому, конечно, наша задача – создать большую туристическую рекреацию. У нас есть задумка, под которую мы рассматриваем серьезного инвестора, – создать парк национальностей стран Тихоокеанского региона и Дальнего Востока. Мы хотим построить на острове Большой Уссурийский большой этнопарк с гостиницами, ресторанами, где будут представлены традиции и обычаи представителей всех национальностей, которые живут на этой стороне континента и на островах.
– Нам необходимо реализовывать стратегические преимущества Хабаровского края – у нас самая протяженная граница, нам, конечно, интересны совместные производства, более того, совместные локализованные на территории России предприятия. Для китайских промышленников выгода состоит в том, что они экономят на таможенных пошлинах, а мы сможем развить систему внутренней кооперации.
Дмитрий Демешин
– К сожалению, показатели здесь довольно скромные, но они растут. Если в 2022 г. из-за рубежа приехало всего 6250 человек, то в 2023 г. – 16 288, из них порядка 13 000 – граждане КНР. По данным на 1 июля 2024 г., в край уже въехало порядка 9700 человек, 8960 – туристы из Китая. Прогнозируем, что до конца года к нам в гости приедет более 38 000 иностранцев.
Пока у нас не построено достаточное количество речных судов отечественного производства. И это тоже направление для развития инвестиций. Китай готов предложить любое количество своего промпроизводства в части развития речного флота, но тогда, извините, Амур станет больше китайской, чем российской рекой.
Моя задача как высшего должностного лица региона – отстоять интересы России, чтобы суда ходили под российским флагом, в том числе и с туристами. Это предполагает развитие Хабаровского судостроительного завода, Амурского судостроительного завода.
Мы заинтересованы в увеличении турпотока из Китая. Для этого мы должны построить гостиницы. Это обращение, по сути, ко всем бизнесменам. У нас очень перспективный туристический регион. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы развился наш отечественный туркластер. Будет это – будет зарабатывать Россия и люди, которые живут в России. Не будет – будут зарабатывать наши добрые соседи, которые и так живут на данной стадии неплохо.
– Хабаровский край уже начал работать в этом направлении. Нам было бы интересно развитие РЖД на этой территории. У нас расположен офис Дальневосточной железной дороги, но самый важный проект сейчас в части развития этого вида транспорта – Восточный полигон, как мы с вами знаем. И почему бы центром притяжения РЖД не сделать Хабаровский край, город Хабаровск, и не создать комплекс зданий, где расположить часть офисов [главы РЖД] г-на [Олега] Белозерова? Чтобы это была реальная полноценная штаб-квартира РЖД. Мы же с вами видим, что Запад для нас сейчас во многом перекрыт, в том числе и в части железных дорог. Кроме этого, там другая система железных дорог. А вот Восток, Транссиб, БАМ, второй и третий этап БАМа, который строится, портовая инфраструктура, развитие Тихоокеанской железной дороги – это интереснейшие проекты, которые требуют консолидации множества усилий. И я считаю, что Хабаровский край географически, логистически – самая удобная точка, которая сращивает Дальний Восток [с Западом]. Загрузка железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссибирской магистрали на сегодня – от 83 до 88%. А нам нужно увеличить ее пропускную способность вдвое. Ну откуда, как не из Хабаровска, эту работу можно еще эффективно выстроить?
То же самое и «Русгидро». Я вижу, что наши энергетики уже переезжают по поручению президента в Красноярск, но один из офисов вполне можно было бы расположить и здесь [в Хабаровском крае]. Ведь запрос на увеличение мощностей генерации у нас огромный. Есть большое количество корпораций, которые у нас представлены, – это отдельный офис «Транснефти», но при этом нет, например, отдельного офиса «Роснефти» и ННК. Милости просим, и мы будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Поэтому есть мысль о том, чтобы создать аналог «Москва-сити» в Хабаровске. Над этой мыслью сейчас работает правительство Хабаровского края.
– Надо сперва наполнять содержание, а потом уже работать над формой. Форму мы найдем, в любом случае уже я дал поручение зарезервировать несколько лучших локаций под те крупные корпорации, которые мы хотим завести и которые мы с удовольствием приглашаем в наши регионы.
«Задачи офицеры не обсуждают»
– Я офицер, поэтому думал я пять секунд. Для меня огромная честь и важнейшая задача – предложение нашего президента Владимира Владимировича Путина исполнять обязанности главы региона, идти на выборы. Задачи офицеры не обсуждают. Моя задача – это развить регион, развить здесь экономику, сделать систему взаимодействия бизнеса, людей и власти прозрачной и улучшить качество жизни людей. Этим задачам отвечают и мои предыдущие компетенции в органах прокуратуры. Поэтому это не повышение, не понижение, а шаг в другом направлении и очень важный этап жизни. В этом никаких сомнений нет, потому что для любого человека, любящего свою родину, получить интересную задачу, которая позволит развиться самому и, самое главное, изменить мир вокруг себя, – это очень важный жизненный, человеческий, боевой посыл, который, конечно, надо оправдать, как и доверие президента.
– Я хорошо знаю работу высшего должностного лица региона. В любой работе одинаково важны профессионализм, закон, справедливость и, самое главное, умение интегрировать свои теоретические идеи в реальную практику исполнения. Если все это руководителем во власти достигнуто, то главным критерием становится человечность. Это тоже очень важный аспект, потому что власть и люди не должны быть разделены – мы должны слышать и учитывать друг друга. Если этого нет, то наделать ошибок, которые дорого обойдутся не только тому человеку, который сидит в удобном чиновничьем кресле, но и огромному количеству людей, чьи судьбы, чье развитие зависит от этого человека, очень легко.
Поэтому, безусловно, одна из задач, которые стояли перед прокурором, – это надзор за деятельностью органов власти. Опыт анализа результатов – это бесценный источник информации. Правоохранительные органы реально анализируют эффективность реализации экономических и государственных программ. И конечно, это позволило мне начать не с основ госуправления, а реально с системных методов. У меня есть программа, это экономит время, силы, средства и повышает коэффициент полезного действия в любом решении. Поэтому отношение к работе губернатора – это профессиональный подход того человека, который должен умело администрировать процесс развития экономики и общества и защищать при этом людей, не забывая, что мы живем для людей. В этой части, конечно, и защита бизнеса, и защита простого трудящегося, и отстаивание интересов социально уязвимой категории населения. И конечно, в целом защита интересов всех жителей Хабаровского края.
«Моя задача в том, чтобы регион развился»
– В стратегическом крае, а Хабаровск – самый крупный город [Дальнего Востока] и огромный край, конечно, ощущался острый дефицит порядка и справедливости. Помните, как сказано в «Повести временных лет»: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет».
Что я имею в виду? Накопились просрочки в госзакупках, которые привели, например, к дефициту ряда лекарств, инсулина в том числе. Бизнес практически не испытывает социальной ответственности, не хочет рисковать, выступая в важных проектах в качестве подрядчика. Просто не реализует социальные бизнес-проекты. Как итог – куча недостроев. Освоение федеральных средств и выполнение судебных решений тоже явно требуют усиления контроля. Да и привычки во многом такие: дайте денег федеральных и мы их, подчеркиваю, «освоим».
Моя задача не в освоении денег – моя задача в том, чтобы регион развился. Меня интересует экономия бюджета и государственно-частное партнерство. Если все это годами не создавало гарантий для инвесторов, не позволяло создать нормальные условия для жизни людей, конечно, это надо менять, корректировать. Поэтому положение страны и геополитическая обстановка не позволяют нам пренебрегать такими вещами.
И я должен сделать работу в Хабаровском крае удобной для любых категорий бизнеса – для крупного и среднего, мелкого, – выгодной, надежной и стабильной. Многих [понимающих регион] членов команды я сохранил, а кого-то я привожу с собой, причем не из правоохранительных органов. Потому что меня как раз интересует больше экономика, администрирование процессов развития региона, а не посадки людей и привлечение к ответственности.
– Вы знаете, у меня большой опыт: 30 лет службы. Думаю, что это не было нерешаемой задачей, просто это не отвечало, скажем так, тем внутренним нравственным императивам, которые за многие годы я уже выработал в себе. То есть дело не в публичности, главное – уметь слышать людей, не врать им. Бывает, не можешь с ходу решить проблему, а люди задают большие задачки. Да и не только люди, бизнес тоже. Кому-то нужна энергетика, кому-то нужно с ходу построить железную дорогу или запустить третий этап БАМа, хотя понятно, что это многолетние этапы.
Но это те задачи, по которым нужно работать. И один из источников планирования всех действий – это именно посылы от бизнеса, посылы от людей. И я разворачиваю правительство не к самообслуживающей повестке работы, а именно к повестке, которую определяет экономика, которую определяют наши люди. И важно этой работой заниматься не только органам власти, но это же касается и застройщиков, и ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, и ЖКХ, да и в целом всего бизнеса.
– Понимание приоритетов в госуправлении, эффективных методик – и технократических, и в коммуникационной сфере. Также важны личные контакты. «Школа губернаторов» усилила и углубила связи, в том числе и с рядом федеральных министров. Кстати, вот мой предшественник, Михаил Дегтярев, один из них, вы видите, стал министром спорта. Например, министр труда [Антон] Котяков и министр здравоохранения [Михаил] Мурашко тоже являются моими «одноклассниками». Конечно, это позволяет нам решать проблемы региона, быстро, эффективно реализовывать те схемы, которые я беру в ручное управление и далее уже перевожу в системные решения, к которым я не должен прикасаться, которые должны сами по себе идти, не доставляя людям и бизнесу беспокойства.
– Нужно эффективно администрировать все. Во-первых, своевременные закупки. Критика в чем? Из 26 объектов капитального ремонта по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», например, 14 до сих пор не отконтрактованы, в то время как пять находятся в стадии контрактования. А в условиях конкурсных процедур были зашиты неисполнимые условия, в результате себестоимость строительных работ на объектах стала выше. Конечно, и строители не пошли. Как итог – отзыв денег обратно в федеральный бюджет. Поэтому здравоохранение действительно требует с нашей стороны огромных усилий. И дело не только в деньгах.
Кстати, этот вопрос я обсудил с Михаилом Мишустиным, и премьер исключительно по-доброму поддержал меня: деньги из федерального бюджета на незамедлительные закупки искомого медоборудования для детских краевых учреждений здравоохранения, для взрослых, для ЛОР-отделения он обещал выделить уже на следующей неделе (интервью записывалось 25 июля. – «Ведомости»).
Конечно, важно строительство, реконструкция ряда уже действующих отраслевых объектов и другие вопросы, которые тревожат людей, как следствие – тревожат меня.
И когда я вижу, что в логистике больницы одно отделение от другого на расстоянии 3,5 км и они прооперированного пациента из хирургии возят для КТ на коляске зимой – а у нас здесь минус 40 бывает, – конечно, это все грустно. Машины скорой помощи у нас изношены на 90%, а хирургическая помощь на 90% оказывается по экстренным показаниям. Нам бы для начала выйти хотя бы на 60% плановой хирургической помощи, обеспечить медперсонал условиями работы и соцпакетом.
– Например, недоступность и дороговизна жилья в регионе. Нужно менять ситуацию кардинально. А в чем? Например, создавать конкуренцию. Единая цель, которую я вижу в жилищной политике, – это контролировать стоимость жилья конкуренцией, развивать арендное жилье и обеспечивать решение проблемы расселения аварийного и ветхого жилья.
Необходимо адаптировать программу аварийного жилья, которую предлагает, кстати, Дом.РФ, – отличная программа. Принципиально менять механизмы стимулирования доступности жилья. И это комплексное развитие территории, это масштабные инвестиционные проекты.
У нас есть выгоднейшее преимущество перед Центральной Россией: здесь, на Дальнем Востоке, остались льготные программы кредитования, приобретения жилья, так называемая дальневосточная ипотека. Сейчас банковские кредитные продукты стали дороги везде, кроме Дальнего Востока. Поэтому застройщики обречены на то, чтобы идти к нам, чтобы строить, чтобы зарабатывать, чтобы развиваться. А у нас заинтересованность в чем?
Улучшая качество жилья, мы улучшаем качество жизни на Дальнем Востоке. Таким образом, мы останавливаем отток нашего населения на юг нашей страны.
«Мы такой народ, который при внешней угрозе может достичь немыслимых успехов»
– Мы очень долго обсуждали эту хартию с Михаилом Мишустиным. Он при мне позвонил [вице-премьеру] Денису Мантурову, попросил меня, чтобы я заехал к нему. И обещал мне, что рассмотрит эти вопросы на правительстве России. Любой бизнес должен начинаться с малого. И я убежден, что мы разовьем наш бизнес. Да, мы не сможем сразу поменять высокотехнологическое оборудование, не сможем сразу разработать электронно-компонентную базу, что позволило бы нам эффективно конкурировать сейчас с теми странами, которые этим занимаются давно. Но мы сможем с вами создавать частичную локализацию любого крупного оборудования. Такие примеры есть.
Начинать надо с элементарно малого – например, на ГОКах посмотрите, в каких робах работают горнорабочие. В китайских. А что, у нас нет своего текстиля? Посмотрите, какие пылезащитные очки они носят. Польские. И это же пластик. Великолепный «Сибур», находящийся в соседней Амурской области, в городе Свободном, может делать все виды пластика. Что нам мешает создать свою систему кооперации при крупных, в том числе вертикально интегрированных, предприятиях? Да ничто. Я предложил и деловым объединениям, и бизнесу подумать относительно этого, потому что это же безопасность бизнеса, это же меньшая зависимость [от импортной продукции].
– Хабаровский край – опорный регион Дальнего Востока России. Здесь развита промышленность, интенсивно наращивается потенциал транспорта и логистики, размещены системообразующие объекты энергетической инфраструктуры. Свыше 30% выпуска обрабатывающей промышленности Дальневосточного макрорегиона производится именно у нас в крае. Это мощный базис, который приносит основные налоговые доходы, дает высокопроизводительные рабочие места.
Среди предприятий промышленного комплекса края стратегически важное значение имеют предприятия оборонно-промышленного производства. Продукция военного назначения составляет свыше 2% валового регионального продукта края, и сейчас ее динамика высока. На наших предприятиях производятся самолеты Су-35, Су-57, корветы и ракетные корабли. Создана ТОР «Патриотическая», налажено производство беспилотников, багги, машин и техники. Мы одними из первых вошли в 30 регионов реализации нового нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
И тут зашито поручение президента еще – диверсификация экономики. После решения задач СВО мы сможем те же машинные, авиационные продукты быстро переориентировать на гражданский рынок. Плюс мы такой народ, который при внешней угрозе может сплотиться и достичь фантастических успехов. Это уже продемонстрировала наша экономика после 2022 г. ОПК для нас – это возрождение промышленного потенциала региона, точка сборки всей нашей огромной страны.
Наличие большого индустриального потенциала в крае – это наши возможности. Это те же самые инженерные школы, образовательные программы. Это также те предприятия, которые приходили в упадок в 80-е гг., и мы сейчас их возрождаем. Это возвращение престижа людей и рабочих, и инженерных специальностей.
Новые машинные, авиационные продукты мы сможем быстро переориентировать на гражданские нужды.
И я уверен, что у нас все получится. Мы не только возродим утраченное – мы создадим беспрецедентный уровень развития. Это в нашем характере. И конечно, край вносит большую лепту в технологическую независимость. Проект модернизированного гражданского авиалайнера Superjet 100 реализуется у нас. Самолет малой авиации «Байкал» тоже будет собираться у нас. Мы идем в сторону малой авиации и создаем свою линейку. И конечно, эту линейку будет использовать не только Хабаровский край, но и все регионы нашей страны, особенно удаленные, там, где нет благоустроенных аэродромов, хорошей аэродромной территории, а там, по сути, где грунтовки. Это тоже наша ниша, которую мы сейчас занимаем.
– Знаете, я освободил от должности министра промышленности и торговли региона именно за то, что он не смог мне ответить на этот вопрос, хотя есть огромное количество наших товаров. И неумение отстоять местных производителей, конечно, заставляет нас предпринимать новые усилия. А результат печальный – на 80% край является «завозным» регионом. Нам нужно срочно стимулировать, развивать собственное производство. Я привожу молодую смену людей, которые смогут продвинуть на большие рынки наш товар. У нас есть креативная индустрия, это те же самые мультфильмы хабаровской студии «Мечталет», популярные во всей России. Это же великолепная идея, которую, кстати, давно реализует весь наш большой земной шар. Мы же должны продвигать с вами не одежду Marvel из Голливуда. Почему бы нам не создать свой Голливуд, где предлагать наши бренды? Они у нас есть.
И Дальний Восток своими интереснейшими брендами отлично заходит в страны Юго-Восточной Азии. Мы, например, стали через креативную индустрию формировать мультфильмы про [адмирала и исследователя Дальнего Востока Геннадия] Невельского, про освоение Дальнего Востока и зашивать туда уже интересы нашей страны, в том числе интересы бизнеса. Это та самая скрытая таргетированная реклама, и я ничего не скрываю, говоря это. Потому что чем больше креатива мы зашьем, тем это будет интереснее. Мы должны больше привлекать внимание к уникальным видам нашей продукции, таким как, например, косметические маски для женщин, которыми восхитилась моя жена. Но они не известны нигде за пределами Хабаровского края. А моя задача – чтобы мы продавали это на больших рынках, в том числе в крупнейших городских агломерациях: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону. Конечно, это наш интерес.
«Для меня политика не является доминантой»
– Да.
– Я, как силовик в прошлом, систему противовесов немножко усилю, чтобы была не монопольная система управления, а конкуренция в органах исполнительной власти.
– Конечно, ее же поставил министр спорта России [на эту должность перешел Дегтярев. — «Ведомости»]. Я и сам хоккейный болельщик, и, когда могу, хожу на домашние матчи «Амура». Нельзя не признать успех «тигров».
Что касается условий, деньги на год для «Амура» заложены. Думаю, что основа для его успехов есть. Да и выиграть Кубок Гагарина вполне реально. Но и другие виды спорта тоже нужно поднимать на нормальный уровень. Но опять же, если они не будут давать системный большой результат, это будет не в интересах населения Хабаровского края. Мы готовы помогать в их развитии.
В приоритетах наших – создание объектов спорта для всех категорий населения. Прежде всего, по моей оценке, это спорт в каждый дом. <…> Сейчас строится и большой стадион в Верхнебуреинском районе, мы его сдадим в сентябре, и спортзал площадью около 1500 кв. м в районе арены «Ерофей» [в Хабаровске] в конце года.
Мы договорились с Михаилом Дегтяревым о создании в регионе центра адаптивных видов спорта, где смогут заниматься ветераны СВО и те, кто получили травмы и увечья. Не менее важным я считаю развитие уличной спортивной инфраструктуры – она нужна, чтобы спорт был доступен всем.
– Для меня политика не является доминантой в принципе. Я же другой крови. Поэтому главное, чтобы в крае сложилась продуктивная и созидающая команда. А в какой цвет она окрашена, на мой взгляд, не столь важно, насколько важна ее эффективность.
Жители сами увидят реальные изменения и поймут, кто стоит за ними. Кто спекулянт и критикан, а кто делает что-то самостоятельно. Я, кстати, объявил это. Потому что одно дело – если ты уже создал качественное пространство вокруг себя и просишь, чтобы дополнительно бюджет помог тебе, чтобы его сделать более красивым или привести туда инфраструктуру. А когда мне пишут после того, как я убирал городской дендрарий вместе с людьми и сажал там деревья: «О, врио губернатора вышел, так пусть тоже приедет к нам в город и уберется у нас», то это неконструктивный подход. И перенастраивать политическую систему будут сами жители Хабаровского края.