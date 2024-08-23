Дмитрий Демешин: «Меня интересует экономика, а не посадки»

– Хабаровский край уже начал работать в этом направлении. Нам было бы интересно развитие РЖД на этой территории. У нас расположен офис Дальневосточной железной дороги, но самый важный проект сейчас в части развития этого вида транспорта – Восточный полигон, как мы с вами знаем. И почему бы центром притяжения РЖД не сделать Хабаровский край, город Хабаровск, и не создать комплекс зданий, где расположить часть офисов [главы РЖД] г-на [Олега] Белозерова? Чтобы это была реальная полноценная штаб-квартира РЖД. Мы же с вами видим, что Запад для нас сейчас во многом перекрыт, в том числе и в части железных дорог. Кроме этого, там другая система железных дорог. А вот Восток, Транссиб, БАМ, второй и третий этап БАМа, который строится, портовая инфраструктура, развитие Тихоокеанской железной дороги – это интереснейшие проекты, которые требуют консолидации множества усилий. И я считаю, что Хабаровский край географически, логистически – самая удобная точка, которая сращивает Дальний Восток [с Западом]. Загрузка железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссибирской магистрали на сегодня – от 83 до 88%. А нам нужно увеличить ее пропускную способность вдвое. Ну откуда, как не из Хабаровска, эту работу можно еще эффективно выстроить?