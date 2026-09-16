Путин провел встречу с главой Хабаровского края Дмитрием Демешиным
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Хабаровского края Дмитрием Демешиным, в ходе которой они обсудили развитие региона. Об этом сообщила пресс-служба главы государства на официальном сайте Кремля.
«Несмотря на все вызовы времени, экономика у нас показывает устойчивое развитие. По валовому внутреннему продукту мы перешагнули планку в 1,7 трлн руб.», – отметил Демешин.
Он также рассказал, что в 2026 г. Хабаровский край планирует достичь ВВП в 1,9 трлн руб. Кроме того, глава региона подчеркнул, что 2025 г. край завершил со вторым результатом по стране по темпу промпроизводства в 118,2%. По его словам, в текущем году рост промышленности составил 10,6%.
Демешин указал на положительную динамику в добыче полезных ископаемых. Он отметил, что добыча меди в концентрате выросла в 4,3 раза, добыча олова увеличилась в 1,4 раза, а добыча золота – в 1,2 раза. Также он упомянул, что безработица в регионе находится на историческом минимуме. Демешин уточнил, что она ниже, чем в среднем по стране, и составляет всего 1%.
16 августа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина и Демешина. Он отметил, что Хабаровский край является важным и мощным регионом России. Прошлый раз президент встречался с Демешиным в сентябре 2024 г.