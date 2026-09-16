Путин провел встречу с главой Хабаровского края Дмитрием Демешиным

Демешин указал на положительную динамику в добыче полезных ископаемых. Он отметил, что добыча меди в концентрате выросла в 4,3 раза, добыча олова увеличилась в 1,4 раза, а добыча золота – в 1,2 раза. Также он упомянул, что безработица в регионе находится на историческом минимуме. Демешин уточнил, что она ниже, чем в среднем по стране, и составляет всего 1%.