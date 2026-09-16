Лавров назвал размещение войск Запада на Украине объявлением войны
Размещение западными странами воинских контингентов на территории Украины будет означать объявление прямой войны России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Международном фестивале молодежи.
«Такая линия Запада, прежде всего Европа, которая хочет откровенно нацистский, русофобский режим сохранить, вслух рассуждает о планах разместить на той территории, которую контролирует [Владимир] Зеленский, некие мобилизационные силы», – сказал Лавров.
По словам главы российского МИДа, президент РФ Владимир Путин уже комментировал планы по возможному размещению западных сил на Украине. «Это будет означать объявление Европой уже прямой войны, не гибридной», – подчеркнул Лавров.
Путин 11 сентября заявил, что ввод европейских воинских контингентов на территорию Украины будет означать объявление войны России. При этом жители стран Европы осознают происходящее, отмечал глава государства. Он также подчеркивал, что у России нет причин конфликтовать с Европой – все вопросы были решены после Второй мировой войны.
15 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что войска стран «коалиции желающих» будут рассматриваться Россией в качестве законных целей, если их разместят на территории Украины. Так дипломат прокомментировала заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности планов по развертыванию сил, «которые будут дислоцированы вдали от линии фронта».