Лавров назвал размещение войск Запада на Украине объявлением войны

Путин 11 сентября заявил, что ввод европейских воинских контингентов на территорию Украины будет означать объявление войны России. При этом жители стран Европы осознают происходящее, отмечал глава государства. Он также подчеркивал, что у России нет причин конфликтовать с Европой – все вопросы были решены после Второй мировой войны.