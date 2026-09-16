Замглавы МИДа и посол Азербайджана обсудили двустороннюю повестку
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин провел встречу с послом Азербайджана Рахманом Мустафаевым. Об этом сообщили в МИД РФ.
Стороны рассмотрели «ряд актуальных вопросов двусторонней повестки», уделив особое внимание выполнению достигнутых договоренностей о возобновлении полноформатного культурного диалога и урегулированию гуманитарных вопросов. В министерстве отметили, что встреча прошла в конструктивной атмосфере.
Отдельно дипломаты подчеркнули значение дальнейшего развития положений Декларации о союзническом взаимодействии России и Азербайджана. Документ был подписан на высшем уровне в Москве 22 февраля 2022 г. В российском МИДе заявили о важности полного раскрытия потенциала соглашения.
7 сентября президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Во время беседы лидеры обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества и подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного взаимодействия. «Условлено активизировать двусторонние контакты на различных уровнях», – говорится в сообщении.
Отношения Москвы и Баку обострились после крушения самолета AZAL в декабре 2024 г. и последовавшей серии задержаний граждан в обеих странах летом 2025 г. В октябре 2025 г. в Душанбе состоялась первая полноформатная встреча президентов, по итогам которой в Кремле отметили «смену вектора» в двусторонних отношениях. 1 сентября 2026 г. Путин и Алиев кратко пообщались на полях саммита ШОС в Бишкеке.