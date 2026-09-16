Медведев: «Единая Россия» добьется «чистой победы» на выборах

По его словам, партия должна обеспечить прозрачность процедуры голосования и «бесспорную легитимность» результатов выборов. «Нужно быть готовым к различного рода провокациям, попыткам посеять недоверие к результатам. К этому уже готовятся все наши противники», – заявил Медведев.