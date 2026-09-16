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Медведев: «Единая Россия» добьется «чистой победы» на выборах

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Партия «Единая Россия» заинтересована в «чистой победе» на предстоящих выборах в Госдуму и сможет ее добиться, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на совещании с секретарями региональных отделений.

По его словам, партия должна обеспечить прозрачность процедуры голосования и «бесспорную легитимность» результатов выборов. «Нужно быть готовым к различного рода провокациям, попыткам посеять недоверие к результатам. К этому уже готовятся все наши противники», – заявил Медведев.

Он добавил, что оппонентам партии «не перебороть волю граждан» России.

«Ведомости» писали, что АЦ ВЦИОМ и фонд «Общественное мнение» (ФОМ) представили прогноз результатов партий на выборах в Госдуму. Согласно прогнозу ВЦИОМа, результат «Единой России» на выборах будет 51–53%, КПРФ – 13–15%, «Новых людей» – 9–11%, ЛДПР – 9–11%, «Справедливой России» – 4–6%. В прогнозе ФОМа результат «Единой России» – 47–49%, КПРФ – 14–17%, ЛДПР – 10–12%, «Новых людей» – 8–9%, «Справедливой России» – 6–7%.

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