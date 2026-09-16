Минторг США продлил на год экспортные ограничения против «Аэрофлота»
Минторг США продлил экспортные ограничения против российских «Аэрофлота», Utair и Azur Air на год. Это следует из информации в реестре официальных документов американского правительства.
Помощник министра торговли США Дэвид Питерс удовлетворил запросы о «продлении действия распоряжения о временном отказе» в предоставлении экспортных привилегий этим авиакомпаниям.
Санкции против трех компаний были введены администрацией экс-президента США Джо Байдена после начала боевых действий на Украине в апреле 2022 г. Администрация действующего лидера США Дональда Трампа также не планирует снятие санкций до прекращения огня. В мае 2025 г. в госдепе заявили, что США сохраняют все действующие санкции в отношении России и не исключают введения новых.
В конце августа этого года министр финансов РФ Антон Силуанов посетил США, где поучаствовал в министерской встрече стран G20 в Эшвилле. Силуанов сообщил, что Москва и Вашингтон не обсуждали снятие санкций.