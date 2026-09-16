Минторг США продлил на год экспортные ограничения против «Аэрофлота»

Санкции против трех компаний были введены администрацией экс-президента США Джо Байдена после начала боевых действий на Украине в апреле 2022 г. Администрация действующего лидера США Дональда Трампа также не планирует снятие санкций до прекращения огня. В мае 2025 г. в госдепе заявили, что США сохраняют все действующие санкции в отношении России и не исключают введения новых.