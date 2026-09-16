США исключили одно физлицо и одно юрлицо из санкционных списков по России
Минфин США исключил одну компанию и одно физлицо из антироссийского санкционного списка. Об этом говорится в опубликованном документе на официальном сайте ведомства.
Санкции перестают действовать в отношении турецкой компании Modulsan Makina Kesici Takim ve Disli Sanayi Ticaret Limited Sirketi, а также в отношении гражданина Швейцарии Ханса Петера Боматтера Ла Зубии. Комментариев ведомство не дало.
В июне минфин США исключил из санкционного списка пять турецких компаний и двух граждан Турции. Граждане ранее фигурировали в списке с пометкой о мерах, введенных в рамках исполнительного указа 14024, связанного с Россией.
15 сентября сообщалось, что профильный комитет палаты представителей конгресса США одобрил рассмотрение законопроекта об ужесточении антироссийских санкций. Решение было принято большинством голосов.