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США исключили одно физлицо и одно юрлицо из санкционных списков по России

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минфин США исключил одну компанию и одно физлицо из антироссийского санкционного списка. Об этом говорится в опубликованном документе на официальном сайте ведомства.

Санкции перестают действовать в отношении турецкой компании Modulsan Makina Kesici Takim ve Disli Sanayi Ticaret Limited Sirketi, а также в отношении гражданина Швейцарии Ханса Петера Боматтера Ла Зубии. Комментариев ведомство не дало.

В июне минфин США исключил из санкционного списка пять турецких компаний и двух граждан Турции. Граждане ранее фигурировали в списке с пометкой о мерах, введенных в рамках исполнительного указа 14024, связанного с Россией.

15 сентября сообщалось, что профильный комитет палаты представителей конгресса США одобрил рассмотрение законопроекта об ужесточении антироссийских санкций. Решение было принято большинством голосов.

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