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Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

Ксения Наумчик
РИА Новости
РИА Новости

Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих, сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

По его словам, украинской стороне передали 252 тела бойцов, российской стороне вернули 52 тела военных.

Прошлый обмен состоялся 13 августа. Москва передала Киеву 261 тело военных и получила 24 тела бойцов. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов обратил внимание, что соотношение при обмене телами составило 1 к 11.

В середине июля украинской стороне были переданы тела 501 погибшего бойца, тогда как российская сторона получила тела 31 погибшего. 18 июня Москва передала 522 тела погибших украинских военных, Киев вернул российской стороне 33 тела бойцов Вооруженных сил РФ.

15 сентября уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об обсуждении с Украиной списков для обмена военнопленными, гражданскими лицами и воссоединения семей. Она также выразила надежду, что обмен состоится в ближайшем будущем.

В тот же день Лантратова заявила, что после ее назначения на должность уполномоченного по правам человека из украинского плена были возвращены 663 российских военнослужащих. Всего с момента вступления в должность нового омбудсмена Россия и Украина провели пять обменов военнопленными.

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