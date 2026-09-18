В Москве миллион избирателей проголосовали через ДЭГ

В Минцифры сообщили, что явка на онлайн-голосовании на федеральной платформе достигла 25% – четверть от числа зарегистрировавшихся на ДЭГ. Дистанционное электронное голосование стартовало во всех 32 регионах, где оно проводится на федеральной платформе. Голосование начинается в каждом регионе в 8:00 по местному времени. Первыми к ДЭГ приступили жители Магаданской области. В 9:00 мск к онлайн-голосованию подключилась Калининградская область.