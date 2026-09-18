В Москве миллион избирателей проголосовали через ДЭГ
Около 1 млн избирателей воспользовались дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) на выборах депутатов Госдумы в Москве. Об этом свидетельствуют данные сервиса наблюдения за ходом голосования.
По федеральному избирательному округу на парламентских выборах выдано 1 026 484 электронных бюллетеней. Число полученных бюллетеней составило около 1 000 006.
В Минцифры сообщили, что явка на онлайн-голосовании на федеральной платформе достигла 25% – четверть от числа зарегистрировавшихся на ДЭГ. Дистанционное электронное голосование стартовало во всех 32 регионах, где оно проводится на федеральной платформе. Голосование начинается в каждом регионе в 8:00 по местному времени. Первыми к ДЭГ приступили жители Магаданской области. В 9:00 мск к онлайн-голосованию подключилась Калининградская область.
ЦИК сообщила, что явка на выборах в Госдуму составила 4,83% на 10:09 мск.
Утром председатель ЦИК Элла Памфилова сказала, что участки по всей России открылись в штатном режиме. При этом она рассказала, что в Краснодарском крае участок перевели в резервное помещение из-за беспилотника, который выбил стекла. В ЛНР в трех муниципалитетах 14 участков подключили к альтернативным источникам питания из-за повреждения линий электропередачи.