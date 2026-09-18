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В башкирской деревне Париж явка избирателей на выборах в Госдуму составила 100%

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Все избиратели, имеющие право голоса, приняли участие в выборах в деревне Париж Кигинского района Башкирии. Об этом заявила наблюдатель избирательного участка Зинира Нуриева.

По ее словам, в деревне зафиксировали 100%-ную явку избирателей.

В Башкирии с 18 по 20 сентября проходят сразу несколько избирательных кампаний. Ключевыми из них являются выборы депутатов Государственной думы России и депутатов городского совета Уфы. Для проведения голосования в республике работают 3249 избирательных участков. Всего на территории региона проживают более 2,9 млн избирателей.

По данным ЦИК, явка на выборах в Госдуму по состоянию на 13:25 мск выросла до 10,09%. Около 1 млн избирателей воспользовались дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) в Москве.

Утром 18 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова сказала, что участки по всей России открылись в штатном режиме.

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