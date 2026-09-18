В башкирской деревне Париж явка избирателей на выборах в Госдуму составила 100%

В Башкирии с 18 по 20 сентября проходят сразу несколько избирательных кампаний. Ключевыми из них являются выборы депутатов Государственной думы России и депутатов городского совета Уфы. Для проведения голосования в республике работают 3249 избирательных участков. Всего на территории региона проживают более 2,9 млн избирателей.