В башкирской деревне Париж явка избирателей на выборах в Госдуму составила 100%
Все избиратели, имеющие право голоса, приняли участие в выборах в деревне Париж Кигинского района Башкирии. Об этом заявила наблюдатель избирательного участка Зинира Нуриева.
По ее словам, в деревне зафиксировали 100%-ную явку избирателей.
В Башкирии с 18 по 20 сентября проходят сразу несколько избирательных кампаний. Ключевыми из них являются выборы депутатов Государственной думы России и депутатов городского совета Уфы. Для проведения голосования в республике работают 3249 избирательных участков. Всего на территории региона проживают более 2,9 млн избирателей.
По данным ЦИК, явка на выборах в Госдуму по состоянию на 13:25 мск выросла до 10,09%. Около 1 млн избирателей воспользовались дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) в Москве.
Утром 18 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова сказала, что участки по всей России открылись в штатном режиме.