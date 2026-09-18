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Явка на выборах в Госдуму в Севастополе превысила 43%

Ксения Наумчик
Константин Михальчевский / РИА Новости
Константин Михальчевский / РИА Новости

Более 153 870 избирателей приняли участие в выборах депутатов Государственной думы в Севастополе к 15:00 18 сентября с учетом досрочного голосования. Об этом сообщили в городской избирательной комиссии.

По данным севастопольского избиркома, явка составила 43,55%.

Как уточнили в комиссии, за соблюдением законности процесса проведения голосования следят 854 наблюдателя от политических партий и кандидатов, в том числе 186 наблюдателей от Общественной палаты Севастополя.

В Крыму по состоянию на 15:00 в голосовании приняли участие почти 250 000 избирателей, явка составила 16,82%.

По данным ЦИК РФ, по всей стране явка на выборах достигла 20,03% к 15:39 мск. По состоянию на 15:18 мск явка была на уровне 15,17%. В 13:25 мск показатель составлял 10,09%.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова говорила, что на досрочных выборах в регионах, где введено военное положение либо средний уровень реагирования, проголосовали 4 215 210 человек. Досрочное голосование состоялось в 12 субъектах РФ.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября.

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