Явка на выборах в Госдуму в Севастополе превысила 43%
Более 153 870 избирателей приняли участие в выборах депутатов Государственной думы в Севастополе к 15:00 18 сентября с учетом досрочного голосования. Об этом сообщили в городской избирательной комиссии.
По данным севастопольского избиркома, явка составила 43,55%.
Как уточнили в комиссии, за соблюдением законности процесса проведения голосования следят 854 наблюдателя от политических партий и кандидатов, в том числе 186 наблюдателей от Общественной палаты Севастополя.
В Крыму по состоянию на 15:00 в голосовании приняли участие почти 250 000 избирателей, явка составила 16,82%.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова говорила, что на досрочных выборах в регионах, где введено военное положение либо средний уровень реагирования, проголосовали 4 215 210 человек. Досрочное голосование состоялось в 12 субъектах РФ.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября.