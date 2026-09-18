В Крыму на выборах в Госдуму проголосовали почти 250 000 человек
Почти 250 000 избирателей приняли участие в выборах депутатов Государственной думы в Крыму по состоянию на 15:00 мск 18 сентября. Об этом сообщили в крымской избирательной комиссии.
По данным крымского избиркома, явка составила 16,82%.
Более 1,8 млн человек проголосовали на выборах в Госдуму на 15:00 мск в Москве, бумажные бюллетени использовали около 100 000 человек. В Подмосковье явка на избирательных участках к 15:00 мск составила 7,16%. При ДЭГе этот показатель достиг 58,3%.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что на досрочных выборах в регионах, где введено военное положение либо средний уровень реагирования, проголосовали 4 215 210 человек. Досрочное голосование состоялось в 12 субъектах РФ.
Избирательные участки по всей стране открылись 18 сентября и проработают до воскресенья, 20 сентября. Они открыты с 8:00 до 20:00 мск.