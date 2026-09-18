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В Крыму на выборах в Госдуму проголосовали почти 250 000 человек

Ксения Наумчик
Максим Чурусов / ТАСС
Максим Чурусов / ТАСС

Почти 250 000 избирателей приняли участие в выборах депутатов Государственной думы в Крыму по состоянию на 15:00 мск 18 сентября. Об этом сообщили в крымской избирательной комиссии.

По данным крымского избиркома, явка составила 16,82%.

По данным ЦИК РФ, по всей стране явка на выборах достигла 20,03% к 15:39 мск. По состоянию на 15:18 мск явка была на уровне 15,17%. В 13:25 мск показатель составлял 10,09%.

Более 1,8 млн человек проголосовали на выборах в Госдуму на 15:00 мск в Москве, бумажные бюллетени использовали около 100 000 человек. В Подмосковье явка на избирательных участках к 15:00 мск составила 7,16%. При ДЭГе этот показатель достиг 58,3%.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что на досрочных выборах в регионах, где введено военное положение либо средний уровень реагирования, проголосовали 4 215 210 человек. Досрочное голосование состоялось в 12 субъектах РФ.

Избирательные участки по всей стране открылись 18 сентября и проработают до воскресенья, 20 сентября. Они открыты с 8:00 до 20:00 мск.

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