В Крыму на выборах в Госдуму проголосовали почти 250 000 человек

Более 1,8 млн человек проголосовали на выборах в Госдуму на 15:00 мск в Москве, бумажные бюллетени использовали около 100 000 человек. В Подмосковье явка на избирательных участках к 15:00 мск составила 7,16%. При ДЭГе этот показатель достиг 58,3%.