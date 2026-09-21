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Эксперт МГИМО: хоронить ХДС в Германии было бы преждевременно

Глеб Мишутин
Инна Шульгина
Christian Mang / REUTERS
Christian Mang / REUTERS

Каким бы неуместным в своем упрямстве сейчас ни выглядел канцлер Германии Фридрих Мерц, хоронить всю партию «Христианско-демократический союз» (ХДС) было бы преждевременно. Об этом заявил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

По его словам, еще по итогам выборов в бундестаг 2021 г. немецких консерваторов были готовы занести в «Красную книгу», но за полгода партия вернулась в колею. Другое дело, что ХДС будет сложно остановить негативный для себя тренд в нынешнем модуле. Надежды на «консервативный поворот» не оправдались и перешли на партию «Альтернатива для Германии», отмечает эксперт.

«Переход к практике альянсов с АдГ принесет ХДС быстрые тактические успехи. Однако и при таком раскладе партию покинет часть идейных активистов, возникнут репутационные издержки, да и трудно сказать, как будет работаться вместе с "Альтернативой". Других очевидных шагов, впрочем, пока не видно», – сказал Соколов.

21 сентября Христианско-демократический союз не преодолел 5%-ный барьер на выборах в ландтаг Мекленбурга – Передней Померании. Партия набрала 4,9% голосов. «Альтернатива для Германии» (АдГ) лидирует с 38,2%. Мерц назвал результат ХДС катастрофой, заявив, что партия оказалась зажата и фактически перемолота в противостоянии между СДПГ и АдГ. ХДС впервые не попала в земельный парламент с момента своего основания.

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