Эксперт МГИМО: хоронить ХДС в Германии было бы преждевременно

По его словам, еще по итогам выборов в бундестаг 2021 г. немецких консерваторов были готовы занести в «Красную книгу», но за полгода партия вернулась в колею. Другое дело, что ХДС будет сложно остановить негативный для себя тренд в нынешнем модуле. Надежды на «консервативный поворот» не оправдались и перешли на партию «Альтернатива для Германии», отмечает эксперт.