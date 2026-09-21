Кремль фиксирует низкий рейтинг популярности у действующей власти ФРГ
Кремль фиксирует достаточно низкие цифры популярности рейтинга у действующей власти ФРГ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Москва также фиксирует показатели, связанные с развитием экономики в Германии и падением ее конкурентоспособности. Песков напомнил, что немецкая экономика является лидирующей в Европе.
«И также мы фиксируем, что во многом падение конкурентоспособности германской экономики происходит из за того, что Германия перестала закупать дешевый российский газ и стала закупать очень дорогой, иногда в несколько раз дороже, на спотовом рынке газ из других стран, прежде всего из Соединенных Штатов Америки», – сказал российский пресс-секретарь.
Часть граждан Германии ищут альтернативы действующей власти для улучшения своего положения, подытожил Песков.
Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Фридриха Мерца не преодолел 5%-ный барьер на выборах в ландтаг Мекленбурга – Передней Померании и набрал 4,9% голосов. На втором месте Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 35,5% голосов. Мерц уже назвал результат ХДС катастрофой. По его словам, партия оказалась зажата и фактически перемолота в противостоянии между СДПГ и АдГ. Партия впервые не попала в земельный парламент с момента своего основания.
6 сентября АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт с 43,8% голосов, а ХДС набрал только 17,2%. Явка в Саксонии-Анхальт составила 77,8% – рекорд после объединения Германии. Тогда Мерц признал поражение и заявил о «тектоническом сдвиге» в партийной системе.