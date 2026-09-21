«И также мы фиксируем, что во многом падение конкурентоспособности германской экономики происходит из за того, что Германия перестала закупать дешевый российский газ и стала закупать очень дорогой, иногда в несколько раз дороже, на спотовом рынке газ из других стран, прежде всего из Соединенных Штатов Америки», – сказал российский пресс-секретарь.