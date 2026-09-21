Собянин: Москва помогла 60 регионам в 2026 году

Собянин в июле выступил с инициативой перенести сроки погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам. Это позволит сохранить в субъектах около 300 млрд руб. в ближайшие три года. После этого в Минфине сообщили «Ведомостям», что рассмотрят перенос сроков выплат платежей регионов по бюджетным кредитам.