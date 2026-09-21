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Собянин: Москва помогла 60 регионам в 2026 году

Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Москва в этом году оказала поддержку около 60 регионам. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума.

«Мы в этом году оказали помощь порядка 60 регионам в разной степени в разных формах и так далее», – сказал он.

Сюда входила поддержка участников боевых действий на Украине и их семей, помощь городам-побратимам Донецку, Луганску и Севастополю, а также Воздушно-космическим силам и ПВО столицы.

Собянин в июле выступил с инициативой перенести сроки погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам. Это позволит сохранить в субъектах около 300 млрд руб. в ближайшие три года. После этого в Минфине сообщили «Ведомостям», что рассмотрят перенос сроков выплат платежей регионов по бюджетным кредитам.

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