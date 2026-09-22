25 июля Белый дом призвал Киев прекратить удары по нероссийским судам в Черном море. Американские власти предупреждали Украину о недопустимости подобных атак после обращений Chevron, которая стремилась защитить свои операции в Казахстане от сопутствующего ущерба. 8 августа Украина согласилась воздерживаться от ударов по инфраструктуре КТК и судам, которые не находятся под санкциями и не перевозят российские грузы. 12 августа вице-президент США Джей Ди Вэнс лично потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки на объекты КТК. После этого Киев перестал атаковать танкеры у терминала в Новороссийске.