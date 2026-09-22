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Рубио заявил об атаках Украины на связанные с США нефтяные суда

Анна Виноградова
Department of State / Flickr
Department of State / Flickr

США обеспокоены атаками Украины на связанные с американской стороной суда с нефтью и считают, что такие действия не могут продолжаться. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

По словам Рубио, за последние месяцы было несколько подобных случаев. «Возможно, не специально, но [суда] подвергались атакам со стороны Украины», – отметил госсекретарь. Он подчеркнул, что Вашингтон обеспокоен этой ситуацией и намерен добиваться прекращения таких инцидентов.

17 июля зафрахтованный ExxonMobil танкер Nordic Zenith подвергся атаке двух беспилотников на подходе к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). На судне возник пожар. 19 июля танкеры Asia и Nissos Ios были атакованы беспилотниками во время погрузки нефти на терминале КТК под Новороссийском. Asia должен был загрузить нефть «Тенгизшевройла», 50% которого принадлежит Chevron.

25 июля Белый дом призвал Киев прекратить удары по нероссийским судам в Черном море. Американские власти предупреждали Украину о недопустимости подобных атак после обращений Chevron, которая стремилась защитить свои операции в Казахстане от сопутствующего ущерба. 8 августа Украина согласилась воздерживаться от ударов по инфраструктуре КТК и судам, которые не находятся под санкциями и не перевозят российские грузы. 12 августа вице-президент США Джей Ди Вэнс лично потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки на объекты КТК. После этого Киев перестал атаковать танкеры у терминала в Новороссийске.

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