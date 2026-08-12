FT: Вэнс лично потребовал от Зеленского прекратить атаки на объекты КТК

Долями в Каспийском море, как сообщает газета, владеют несколько американских компаний, в том числе энергетические гиганты Chevron и ExxonMobil. Им принадлежит 50% и 25% крупнейших месторождений в Тенгизе соответственно. Кроме того, акватории Каспийского моря используются для транспортировки товаров из Казахстана на европейские рынки. Казахстанская нефть стала иметь для рынков Европы и США большое значение после перекрытия Ормузского пролива.