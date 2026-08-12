FT: Вэнс лично потребовал от Зеленского прекратить атаки на объекты КТК
Вице-президент США Джей Ди Вэнс лично потребовал от украинского президента Владимира Зеленского прекратить удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщила газета Financial Times. После этого Киев больше не атаковал танкеры у терминала в Новороссийске.
«Мы очень внимательно прислушиваемся к нашим американским партнерам», – сказал украинский чиновник.
Долями в Каспийском море, как сообщает газета, владеют несколько американских компаний, в том числе энергетические гиганты Chevron и ExxonMobil. Им принадлежит 50% и 25% крупнейших месторождений в Тенгизе соответственно. Кроме того, акватории Каспийского моря используются для транспортировки товаров из Казахстана на европейские рынки. Казахстанская нефть стала иметь для рынков Европы и США большое значение после перекрытия Ормузского пролива.
Кроме того, Вэнс потребовал прекратить обстрел нероссийских судов в Черном море.
Власти Украины согласились воздерживаться от ударов. Как отметил источник газеты, Киев готов пойти на уступки Белому дому для того, чтобы получить лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot.
8 августа Турция предложила России и Украине создать специальный механизм для предотвращения атак на торговые суда в Черном море. В тот же день Анкара ввела мораторий на прохождение торговых судов через Дарданеллы в Черное море из-за атаки беспилотников ВСУ на торговые суда после того, как один из них поразил турецкий сухогруз Gemi Trafik.