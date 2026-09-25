Памфилова подвела итоги о необходимости трех дней для голосования

Выборы депутатов Госдумы проходили с 18 по 20 сентября. 20 сентября Памфилова сообщила, что из пяти сообщений о серьезных нарушениях на выборах подтвердились три. По ее словам, эти случаи были выявлены среди более чем 90 000 избирательных участков, а число серьезных нарушений оказалось беспрецедентно низким. В тот же день член участковой избирательной комиссии Ольга Демьяненко погибла при атаке беспилотника на гражданский автобус в Херсонской области.