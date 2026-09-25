Памфилова подвела итоги о необходимости трех дней для голосования
Трехдневный формат голосования на прошедших выборах стал одним из важнейших факторов обеспечения безопасности, поскольку позволил рассредоточить избирателей и избежать большого скопления людей на участках. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии, посвященном утверждению итогов выборов депутатов Госдумы.
«Голосование в течение трех дней – это не просто решение. Во-первых, это желание граждан, которые по достоинству оценили этот формат голосования», – сказала Памфилова.
Глава ЦИК также призвала учитывать угрозы, связанные с возможными терактами и атаками беспилотников. Именно с учетом таких рисков, по ее словам, рассредоточение избирателей стало важной частью обеспечения безопасности во время голосования.
Выборы депутатов Госдумы проходили с 18 по 20 сентября. 20 сентября Памфилова сообщила, что из пяти сообщений о серьезных нарушениях на выборах подтвердились три. По ее словам, эти случаи были выявлены среди более чем 90 000 избирательных участков, а число серьезных нарушений оказалось беспрецедентно низким. В тот же день член участковой избирательной комиссии Ольга Демьяненко погибла при атаке беспилотника на гражданский автобус в Херсонской области.
21 сентября председатель ЦИК сообщила, что явка на выборах в Госдуму превысила 59%. После обработки большей части протоколов показатель составлял 59,32%, или более 62,6 млн избирателей.