ЦИК вручила удостоверения представителям пяти парламентских партий
Центральная избирательная комиссия 29 сентября вручила удостоверения избранным депутатам Госдумы IX созыва от пяти партий.
От КПРФ документы получили Геннадий Зюганов, Дмитрий Новиков и Юрий Афонин, от «Единой России» – Александр Сидякин и Владислав Головин. ЛДПР представляли Леонид Слуцкий, Мария Воропаева и Алексей Верещагин, «Новых людей» – Сардана Авксентьева, Ольга Степченко и Александр Демин, «Справедливую Россию» – Олег Чернышев, Марина Ким и Сергей Кабышев.
25 сентября ЦИК утвердила результаты выборов депутатов Госдумы IX созыва. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Еще одно место досталось «Родине», четыре – самовыдвиженцам. Явка составила 59,8%.
28 сентября представители пяти партий не высказали претензий к общим результатам выборов. В тот же день президент Владимир Путин призвал прошедшие в Госдуму партии к совместной работе. Глава государства также выразил надежду, что «Единая Россия» выстроит партнерские отношения с другими фракциями.
25 сентября Путин назначил первое заседание Госдумы IX созыва на 30 сентября. Оно начнется в 10:00.