ЦИК вручила удостоверения представителям пяти парламентских партий

28 сентября представители пяти партий не высказали претензий к общим результатам выборов. В тот же день президент Владимир Путин призвал прошедшие в Госдуму партии к совместной работе. Глава государства также выразил надежду, что «Единая Россия» выстроит партнерские отношения с другими фракциями.