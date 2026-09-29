Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
KOGK2260%CNY Бирж.12,532-0,46%IMOEX2 229,15-1,11%RTSI831,95-1,11%RGBI111,12-0,51%RGBITR762,07-0,46%
Главная / Политика /

ЦИК вручила удостоверения представителям пяти парламентских партий

Анна Виноградова
Юлия Малева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Центральная избирательная комиссия 29 сентября вручила удостоверения избранным депутатам Госдумы IX созыва от пяти партий.

От КПРФ документы получили Геннадий Зюганов, Дмитрий Новиков и Юрий Афонин, от «Единой России» – Александр Сидякин и Владислав Головин. ЛДПР представляли Леонид Слуцкий, Мария Воропаева и Алексей Верещагин, «Новых людей» – Сардана Авксентьева, Ольга Степченко и Александр Демин, «Справедливую Россию» – Олег Чернышев, Марина Ким и Сергей Кабышев.

25 сентября ЦИК утвердила результаты выборов депутатов Госдумы IX созыва. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Еще одно место досталось «Родине», четыре – самовыдвиженцам. Явка составила 59,8%.

28 сентября представители пяти партий не высказали претензий к общим результатам выборов. В тот же день президент Владимир Путин призвал прошедшие в Госдуму партии к совместной работе. Глава государства также выразил надежду, что «Единая Россия» выстроит партнерские отношения с другими фракциями.

25 сентября Путин назначил первое заседание Госдумы IX созыва на 30 сентября. Оно начнется в 10:00.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь