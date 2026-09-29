Нечаева переизбрали руководителем думской фракции партии «Новые люди»

28 сентября «Ведомостям» сообщили источники в партиях парламентской оппозиции, что «Новые люди» в новом созыве могут увеличить число возглавляемых комитетов с двух до трех. Одним из новых для партии может стать комитет по экологии. По словам источника, близкого к партии, обсуждалось объединение комитета по малому и среднему предпринимательству (МСП), который возглавляет Александр Демин, с комитетом по экономической политике, однако этот вариант не был реализован. Скорее всего, «Новые люди» сохранят комитет по МСП и комитет по туризму, руководителем которого был Сангаджи Тарбаев. При этом, по словам собеседника «Ведомостей», руководящие посты могут перейти другим депутатам, в том числе впервые избранным. Третьим комитетом для партии, вероятно, станет комитет по экологии. Его нынешний руководитель Дмитрий Кобылкин должен возглавить фракцию «Единой России». Основным кандидатом на его место может стать избранная от «Новых людей» бывший вице-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Панова.