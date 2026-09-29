Нечаева переизбрали руководителем думской фракции партии «Новые люди»
Алексея Нечаева переизбрали председателем фракции «Новые люди» в Госдуме девятого созыва. Об этом сообщил корреспондент «Ведомостей».
Первым заместителем руководителя партии назначили Владислава Даванкова, занимавшего пост вице-спикера в прошлом созыве парламента. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева стала заместителем главы фракции. Заседание «Новых людей» проходит в здании Госдумы.
ЦИК России 29 сентября вручила удостоверения избранным депутатам Госдумы девятого созыва от пяти партий. От «Новых людей» документы получили Авксентьева, Ольга Степченко и Александр Демин.
Выборы в Госдуму девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. 25 сентября ЦИК утвердила результаты выборов депутатов Госдумы IX созыва. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Еще одно место досталось «Родине», четыре – самовыдвиженцам. Явка составила 59,8%.
28 сентября «Ведомостям» сообщили источники в партиях парламентской оппозиции, что «Новые люди» в новом созыве могут увеличить число возглавляемых комитетов с двух до трех. Одним из новых для партии может стать комитет по экологии. По словам источника, близкого к партии, обсуждалось объединение комитета по малому и среднему предпринимательству (МСП), который возглавляет Александр Демин, с комитетом по экономической политике, однако этот вариант не был реализован. Скорее всего, «Новые люди» сохранят комитет по МСП и комитет по туризму, руководителем которого был Сангаджи Тарбаев. При этом, по словам собеседника «Ведомостей», руководящие посты могут перейти другим депутатам, в том числе впервые избранным. Третьим комитетом для партии, вероятно, станет комитет по экологии. Его нынешний руководитель Дмитрий Кобылкин должен возглавить фракцию «Единой России». Основным кандидатом на его место может стать избранная от «Новых людей» бывший вице-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Панова.
25 сентября источник, близкий к ЦИК России, озвучил «Ведомостям» список депутатов, вошедших в Госдуму девятого созыва от НЛ.