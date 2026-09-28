«Новые люди» могут получить комитет Госдумы по экологии
«Новые люди» в Госдуме девятого созыва могут увеличить число возглавляемых комитетов с двух до трех. Одним из новых для партии может стать комитет по экологии, сообщили «Ведомостям» источники в партиях парламентской оппозиции.
Фракция «Новых людей» увеличилась до 19 депутатов. По словам источника, близкого к партии, в новом созыве она рассчитывает получить три комитета. Обсуждалось объединение комитета по малому и среднему предпринимательству (МСП), который возглавляет Александр Демин, с комитетом по экономической политике, однако этот вариант не был реализован.
Скорее всего, «Новые люди» сохранят комитет по МСП и комитет по туризму, руководителем которого является Сангаджи Тарбаев. При этом, по словам собеседника «Ведомостей», руководящие посты могут перейти другим депутатам, в том числе впервые избранным.
Третьим комитетом для партии, вероятно, станет комитет по экологии. Его нынешний руководитель Дмитрий Кобылкин должен возглавить фракцию «Единой России». Основным кандидатом на его место может стать избранная от «Новых людей» бывший вице-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Панова.
25 сентября источник, близкий к ЦИК России, озвучил «Ведомостям» список депутатов, вошедших в Госдуму девятого созыва от НЛ. В состав фракции вошли председатель партии Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Госдумы Сардана Авксентьева. Также мандаты получили Ярослав Самылин, Александр Скоробогатько, Павел Корытников, Роза Чемерис, Илья Горбашов, Тимур Каноков, Амир Хамитов, Сангаджи Тарбаев, Дарья Кислицына, Юлия Анастасина, Александр Демин, Максим Гулин, Елена Панова, Сергей Власов, Георгий Арапов и Ольга Степченко.
Выборы депутатов Госдумы проходили с 18 по 20 сентября. 25 сентября ЦИК утвердила итоговое распределение мест в Госдуме IX созыва. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что явка на выборах депутатов Госдумы 2026 г. показала рекордный показатель за три парламентские кампании – явка составила 59,8% (67 448 094 избирателя).
Первое заседание Госдумы нового созыва состоится 30 сентября в 10:00.