«Новые люди» могут получить комитет Госдумы по экологии

Фракция «Новых людей» увеличилась до 19 депутатов. По словам источника, близкого к партии, в новом созыве она рассчитывает получить три комитета. Обсуждалось объединение комитета по малому и среднему предпринимательству (МСП), который возглавляет Александр Демин, с комитетом по экономической политике, однако этот вариант не был реализован.