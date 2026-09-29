«Единая Россия» выдвинула кандидатов в руководство Госдумы
Фракция «Единая Россия» на первом собрании выдвинула кандидатов на должности в руководящем составе Государственной думы девятого созыва.
На пост первого заместителя председателя Госдумы фракция предложила кандидатуру Ирины Яровой.
Заместителями председателя Госдумы выдвинуты Виктория Абрамченко, Владимир Васильев, Алексей Гордеев, Александр Жуков и Анна Кузнецова.
«Единая Россия» также утвердила структуру своей фракции. Первыми заместителями руководителя фракции выдвинуты Вячеслав Макаров и Дмитрий Вяткин. Заместителями руководителя фракции предложено назначить Ивана Квитку, Романа Любарского, Адальби Шхагошева, Александра Борисова и Виктора Селиверстова. Заместителями руководителя фракции по направлениям станут Андрей Исаев, Евгений Ревенко, Дмитрий Афанасьев, Денис Кравченко, Дарья Лантратова и Жанна Рябцева. Партия также приняла решение о создании пяти внутрифракционных групп.
Во фракцию «Единой России» вошли 350 депутатов. В нее также вошел избранный в Госдуму самовыдвиженец Магомед Валихов. Организационное собрание фракции открыл Дмитрий Кобылкин. Его кандидатуру ранее ЕР предложила на должность руководителя фракции партии в Госдуме нового созыва.
29 сентября стало известно, что министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова и военкор Евгений Поддубный отказались от депутатских мандатов партии. ЦИК вручила удостоверения Александру Сидякину и Владиславу Головину.