«Единая Россия» выдвинула кандидатов в руководство Госдумы

«Единая Россия» также утвердила структуру своей фракции. Первыми заместителями руководителя фракции выдвинуты Вячеслав Макаров и Дмитрий Вяткин. Заместителями руководителя фракции предложено назначить Ивана Квитку, Романа Любарского, Адальби Шхагошева, Александра Борисова и Виктора Селиверстова. Заместителями руководителя фракции по направлениям станут Андрей Исаев, Евгений Ревенко, Дмитрий Афанасьев, Денис Кравченко, Дарья Лантратова и Жанна Рябцева. Партия также приняла решение о создании пяти внутрифракционных групп.