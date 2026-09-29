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«Единая Россия» утвердила структуру фракции в Госдуме девятого созыва

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

«Единая Россия» утвердила структуру своей фракции в Государственной думе девятого созыва.

Первыми заместителями руководителя фракции выдвинуты Вячеслав Макаров и Дмитрий Вяткин. Заместителями руководителя фракции предложено назначить Ивана Квитку, Романа Любарского, Адальби Шхагошева, Александра Борисова и Виктора Селиверстова.

Заместителями руководителя фракции по направлениям станут Андрей Исаев, Евгений Ревенко, Дмитрий Афанасьев, Денис Кравченко, Дарья Лантратова и Жанна Рябцева.

Кроме того, партия приняла решение о создании пяти внутрифракционных групп.

«Единая Россия» создала фракцию в Госдуме девятого созыва, в нее вошли 350 депутатов. В ее также вошел избранный в Госдуму самовыдвиженец Магомед Валихов. Организационное собрание фракции открыл Дмитрий Кобылкин. «Наша с вами задача – это высокое доверие оправдать», – заявил он, поблагодарив президента Владимира Путина и избирателей, проголосовавших за партию. ЕР ранее предложила кандидатуру Кобылкина на должность руководителя фракции партии в Госдуме нового созыва.

29 сентября стало известно, что министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова и военкор Евгений Поддубный отказались от депутатских мандатов «Единой России». 

ЦИК 29 сентября вручила удостоверения избранным депутатам Госдумы девятого созыва от пяти партий. От ЕР документы получили Александр Сидякин и Владислав Головин.

Выборы в Госдуму девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. 25 сентября ЦИК утвердила результаты выборов депутатов Госдумы IX созыва. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Еще одно место досталось «Родине», четыре – самовыдвиженцам. Явка составила 59,8%.

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