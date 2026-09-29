«Единая Россия» утвердила структуру фракции в Госдуме девятого созыва

«Единая Россия» создала фракцию в Госдуме девятого созыва, в нее вошли 350 депутатов. В ее также вошел избранный в Госдуму самовыдвиженец Магомед Валихов. Организационное собрание фракции открыл Дмитрий Кобылкин. «Наша с вами задача – это высокое доверие оправдать», – заявил он, поблагодарив президента Владимира Путина и избирателей, проголосовавших за партию. ЕР ранее предложила кандидатуру Кобылкина на должность руководителя фракции партии в Госдуме нового созыва.