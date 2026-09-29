Медведев заявил о штатной работе инфраструктуры «Ростелекома» на выборах

На выборах 18–20 сентября «Ростелеком» обеспечивал защищенные каналы связи и инфраструктуру на избирательных участках, видеонаблюдение в 89 регионах, а также киберзащиту ГАС «Выборы» и федеральной платформы дистанционного электронного голосования. Компания сообщала, что за три дня специалисты отразили более 3000 волн DDoS-атак, из которых 420 были направлены непосредственно на инфраструктуру «Ростелекома».