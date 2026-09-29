Медведев заявил о штатной работе инфраструктуры «Ростелекома» на выборах
Цифровая инфраструктура «Ростелекома» помогла обеспечить проведение выборов в штатном режиме на фоне кибератак, заявил зампред Совбеза и председатель совета директоров компании Дмитрий Медведев.
Заявление он сделал после заседания совета директоров, на котором обсуждалось выполнение бизнес-плана «Ростелекома». «Несмотря на беспрецедентное давление и кибератаки противника, цифровая инфраструктура "Ростелекома" помогла обеспечить проведение выборов в штатном режиме», – написал Медведев.
На выборах 18–20 сентября «Ростелеком» обеспечивал защищенные каналы связи и инфраструктуру на избирательных участках, видеонаблюдение в 89 регионах, а также киберзащиту ГАС «Выборы» и федеральной платформы дистанционного электронного голосования. Компания сообщала, что за три дня специалисты отразили более 3000 волн DDoS-атак, из которых 420 были направлены непосредственно на инфраструктуру «Ростелекома».
28 мая стало известно, что ГАС «Выборы» нового образца впервые будет использоваться в федеральной избирательной кампании. Систему ЦИК, Минцифры и «Ростелеком» разрабатывали с 2019 г., а с 6 февраля 2026 г. ее ввели в постоянную эксплуатацию.
Всего ЦИК зафиксировал около 28 млн потенциально опасных воздействий на свои цифровые ресурсы с начала кампании, из них более 14,7 млн – с 18 по 22 сентября.